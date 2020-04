Coronavirus UEFA/ Il piano: 7 agosto in campo con la Champions, il 2 l’Europa League

Pubblicità

Non solo in Italia, ma pure in Europa si cerca di pianificare il prossimo ritorno in campo per la conclusione di coppe e campionati di calcio, dopo l’emergenza per la pandemia da coronavirus, e in attesa della prossima riunione del Comitato Esecutivo della UEFA, previsto martedì 21 aprile, ecco che pure non sono poche le ipotesi ora sul tavolo. Tenuto infatti conto che la federazione continentale sia ancora convinta di dare prima spazio alla regolare conclusione dei campionati nazionali (mossa necessaria per ufficializzare i partecipanti delle prossime edizioni delle coppe), ecco che potrebbe essere il mese di agosto l’ideale per chiudere anche Champions ed Europa League: sperando ovviamente di arrivare a un vincitore sul campo entro il 31 della stesso mese. Fissati questi ipotetici paletti (nulla infatti è stato ancora confermato e anzi sono parecchie le soluzioni vagliate al momento come anche un cambio di format delle coppe), possiamo però cominciare a segnare qualche data per il prossimo calendario, aiutandoci con le indiscrezioni che ci sono arrivate da Sky sport.

CORONAVIRUS UEFA: LE DATE PER CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE

Ecco che allora, se davvero si potrà tornare in campo dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, si può facilmente immaginare per le date del 7-8 agosto la ripresa della Champions league, lì dove l’avevamo lasciata e dunque con le sfide per il ritorno degli ottavi di finale. A seguire a breve distanza verrebbero disputare le partite dei quarti di finale, con andata il 11-12 agosto e il ritorno al 14-15 dello stesso mese: semifinali previste il 18-19 agosto per il primo round e il secondo al 21-22 agosto, fino alla finalissima, prevista in Turchia il 29.

Simile piano verrebbe adottato anche per l’Europa League, che potrebbe scendere in campo già per il 2-3 agosto (una settimana prima) per l’andata degli ottavi di finale, dove ad esempio la Roma sarà in Spagna per la sfida col Siviglia: il ritorno verrebbe disputato il 6 di agosto. Di fila nel programma potrebbero essere il 10 e il 13 agosto le date per i quarti di finale, con semifinali previste a stretto giro per il 17 e il 20: finalissima a Danzica per il 27 di agosto. Pare poi che possano presto venir già fissate anche le date del ritorno in campo per le Coppe Uefa 2020-21, con avvio dato però non prima del mese di ottobre.



