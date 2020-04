Coronavirus UK: 12.868 morti, 98.476 casi/ Misure restrittive per altre 3 settimane

Pubblicità

Il Coronavirus nel Regno Unito fa registrare un aumento progressivo in termini di contagi e decessi: dall’inizio della pandemia sino ad oggi sono 98.476 i casi confermati, mentre 12.868 persone sono morte dopo essere risultate positive al Covid-19. Stando a quanto riferito dalla testata britannica “Mirror”, il Governo dovrebbe estendere le misure di contenimento in Gran Bretagna per altre tre settimane, ma potrebbe iniziare a pianificare la strategia di uscita entro i prossimi dieci giorni. Come suggerito da Chris Whitty, Chief Medical Officer, i ministri potrebbero presto avere il permesso di programmare l’avvento del lockdown, mentre gli esperti a servizio del Governo stanno raccogliendo ulteriori informazioni sulle modalità di diffusione del virus. “Più capiamo dove si trova – ha detto Whitty –, cosa che accadrà nei prossimi dieci giorni, più è facile giudicare come potremo passare alla fase successiva in un modo che sia adeguatamente basato sulle prove e che non ci esponga a potenziali e indesiderati rischi”.

Pubblicità

CORONAVIRUS UK: 99ENNE COMPIE 100 GIRI DEL SUO GIARDINO PER BENEFICENZA

Sempre secondo il “Mirror”, i ministri lavorano alla riapertura delle scuole elementari a partire dal mese di maggio e, contemporaneamente, vorrebbero concedere il via libera anche ai titolari di bar e ristoranti e alle agenzie immobiliari; infatti, il conservatore Lord Gadhia e il presidente di “GlaxoSmithKline”, Jonathan Symonds, hanno compilato un rapporto in cui affermano che queste aziende contengono il minor rischio di diffusione del Coronavirus e darebbero all’economia in difficoltà una spinta davvero necessaria. Intanto, sempre dal Regno Unito, giunge una notizia commovente e che scalda il cuore: il capitano Tom Moore, 99 anni, ha ufficialmente completato 100 giri del suo giardino per beneficenza, raccogliendo in questa maniera più di 12 milioni di sterline per il servizio sanitario nazionale. L’eroe di guerra ha completato l’impresa nella mattinata di oggi, giovedì 16 aprile 2020, nella sua casa nel Bedfordshir, contribuendo a risollevare il morale della nazione in uno dei periodi più bui dell’intera storia dell’umanità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA