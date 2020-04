Fase 2, la road map/ Il 4 maggio si uscirà, il 18 maggio toccherà a bar e ristoranti

Pubblicità

La Task Force del governo è al lavoro per mettere a punto concretamente la Fase 2, il lento ritorno alla normalità dell’Italia dopo l’emergenza coronavirus. Ovviamente non si passerà dalla quarantena al “liberi tutti”, come ci hanno spiegato più volte, e il Belpaese si rimetterà in moto rispettando rigidi tempi e normative ristrette. La data a cui tutti guardano, secondo le indiscrezioni pubblicate da numerosi quotidiani nella giornata di oggi, a cominciare dal Corriere della Sera, è quella del 4 maggio. Da quel giorno sarà possibile un inizio di ritorno alla normalità, quando cioè scadrà l’ultimo Dpcm del presidente del consiglio Giuseppe Conte. Sia chiaro, siamo ancora nel campo delle ipotesi e delle indiscrezioni, ma è molto probabile che usciranno per primi i giovani, quindi i meno giovani e per ultimi gli anziani, in particolare gli over 70, quelli più colpiti dal covid-19 in queste settimane. “Dobbiamo prevedere un programma particolare – ha detto a riguardo la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa al Corriere della Sera – percorsi che ci consentano di proteggerli dal contagio quando i più giovani ricominceranno a circolare. Però mettendoli anche al riparo dall’afa e dall’isolamento che può avere effetti devastanti a livello psicologico. E dunque un vero e proprio piano di interventi”.

Pubblicità

FASE 2: RIAPERTURA MA CON MOLTE LIMITAZIONI

Per quanto riguarda il lavoro si cercherà di scaglionare orari di ingressi e di uscite, per evitare assembramenti, e nel contempo, alleggerire il numero di passeggeri sui mezzi pubblici, possibile nuovo focolaio del covid-19. Tornando agli anziani, Zampa ha aggiunto che: “un aiuto dovrà arrivare anche dai servizi sociali che conoscono le situazioni di rischio. Anche perché con l’arrivo del caldo dovremo prevedere l’assistenza in apposite residenze e sussidi per chi non avrà la possibilità di vivere in condizioni accettabili”. Per uscire, inoltre, continueremo ad indossare le mascherine, ed inoltre, bisognerà tenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone. I primi ad aprire saranno i negozi tessili, di arredamento e di abbigliamento, ovviamente con ingressi scaglionati. L’11 maggio toccherà ai tribunali, quindi il 18 a bar e ristoranti, e infine, il 25 maggio toccherà ai parrucchieri e ai barbieri. E il campionato di calcio? Potrebbe tornare, solo in tv e con gli stadi vuoti, dal 31 maggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA