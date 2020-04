Coronavirus UK: 18.100 morti, 133.495 casi/ Infermiera: “Johnson stava davvero male”

Pubblicità

Il Coronavirus nel Regno Unito è arrivato a far registrare un totale di 133.495 casi dall’avvento della pandemia nello UK, con 18.100 persone decedute dopo aver scoperto di avere contratto il Covid-19. Fra chi si è fortunatamente salvato, vi è anche il premier Boris Johnson, sulle cui condizioni di salute durante il ricovero ospedaliero si è espressa un’infermiera originaria della Nuova Zelanda di 35 anni, che si è occupata con i colleghi delle cure del premier. Jenny McGee, questo il nome della donna, ha dichiarato a “TVNZ”: “Prendiamo davvero sul serio chi entra in terapia intensiva. È una cosa spaventosa per i pazienti e il premier Johnson aveva assolutamente bisogno di restare nel nostro reparto“. Il primo ministro stava davvero male e l’infermiera l’ha assistito anche nei momenti più complicati: “Ma non ero scossa dalla situazione, per me si tratta di dovere professionale. Ero in vacanza nel mio Paese quando il Covid-19 è arrivato in Gran Bretagna. Quando mi hanno chiesto di rientrare al lavoro, non ho esitato a scendere in campo”.

CORONAVIRUS UK: MASCHERINE OBBLIGATORIE PER TUTTI?

Qual è la posizione del Governo del Regno Unito circa le mascherine facciali? Attualmente non è obbligatorio indossarle, ma si sta continuando a monitorare la situazione e giunge voce che un medico di alto livello avrebbe ammesso che avrebbe senso consigliare al pubblico di indossare le maschere su base volontaria. Il presidente del Royal College of General Practitioners. il professor Martin Marshall, ha invece asserito: “Se la gente tossisce e balbetta, allora ha perfettamente senso indossare mascherine per proteggere le altre persone”. Il Governo ha però fatto sapere che “non può promettere” che a tutti verrà data consegnata gratuitamente una mascherina e, a tal proposito, il segretario di Stato per la Salute, Matt Hancock, ha aggiunto: “Sarebbe un’impresa straordinaria e dobbiamo assicurarci di avere delle forniture disponibili specialmente per il personale sanitario e sociale. Il parere scientifico è sempre stato che l’uso delle mascherine è necessario in quelle circostanze e dobbiamo assicurarci che la fornitura sia innanzitutto garantita a chi opera quotidianamente in ambito sanitario”.



