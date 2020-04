Coronavirus UK: 21.092 morti, 157.149 casi/ Boris Johnson: “Evitare seconda ondata”

Pubblicità

Il Coronavirus in UK continua ad aggravare giorno dopo giorno il bilancio per quanto concerne i contagi acclarati e i decessi: dall’inizio della pandemia ad oggi sono stati 157.149 i casi confermati, mentre il totale delle persone decedute dopo avere riscontrato la propria positività al Covid-19 è pari a 21.092. Intanto, nella giornata di ieri, lunedì 27 aprile 2020, il premier Boris Johnson è tornato a parlare in pubblico per la prima volta dopo aver sconfitto il virus; nel corso della sua orazione, il Primo Ministro ha spiegato che il Regno Unito ha avviato un’inversione di tendenza, ma la fine del lockdown è da considerarsi ancora lontana. “So che molte persone – ha affermato – guardando al nostro apparente successo nel rallentamento della diffusione dei contagi si domandano se non sia giunto il momento di alleggerire le misure di distanziamento sociale”. La risposta, ancora una volta, è ‘no’: “Allentare le norme restrittive genererebbe un secondo picco, disastroso sul piano umano ed economico”.

CORONAVIRUS UK: DECESSI IN CALO

Prudenza, dunque, è la parola d’ordine per l’intera Gran Bretagna in questo momento di apparente vittoria contro il Coronavirus. Come ha sottolineato Johnson nel suo discorso alla nazione, il Covid-19 “è un aggressore inatteso e invisibile nel suo assalto fisico e questo lo so e ve lo posso confermare per esperienza personale”. Ricordiamo che il premier ha dovuto ricorrere al ricovero ospedaliero a Londra, sino al trasferimento nel reparto di terapia intensiva quando le sue condizioni si sono aggravate e hanno fatto temere il peggio. Intanto, sono stati 329 i nuovi decessi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal sistema sanitario nazionale (NHS) e, come riferisce il portale d’informazione del The Guardian, i morti erano d’età compresa fra i 29 e i 100 anni e, di queste, ben 22 non erano affetti da patologie pregresse. Si tratta, comunque, di numeri e statistiche in netto calo rispetto a quelli emersi nelle scorse settimane: soltanto nella giornata di sabato 25 aprile le vittime erano state 711.



