Boris Johnson ricoverato in ospedale/ Coronavirus, crisi respiratoria? “I sintomi…”

Boris Johnson ricoverato in ospedale per il coronavirus. Downing Street insiste sul fatto che si tratta solo di una misura precauzionale, ma il ricovero di domenica sera del premier britannico arriva dopo giorni di voci su un peggioramento delle sue condizioni. I sintomi infatti persistono da 10 giorni. «Su consiglio del suo medico, il primo ministro è stato ricoverato stasera in ospedale per degli esami. Si tratta di una misura precauzionale, visto che il primo ministro continua ad avere sintomi persistenti di coronavirus 10 giorni dopo essere risultato positivo al virus». Secondo quanto riportato dal The Guardian, Boris Johnson si trova in un ospedale del servizio sanitario di Londra, dove resterà «per tutto il tempo necessario». Resta inteso che resta al comando del governo, anche se Dominic Raab, ministro degli Esteri e primo segretario di Stato, è pronto a prendere in mano le redini del governo se la situazione dovesse peggiorare.

CORONAVIRUS UK, BORIS JOHNSON RICOVERATO IN OSPEDALE

Dominic Raab è il ministro designato a subentrare al primo ministro in caso di sua incapacità: lunedì mattina presiederà dunque la riunione del comitato governativo che si occupa della gestione dell’emergenza coronavirus nel Regno Unito. Boris Johnson sperava di lasciare la quarantena venerdì, dopo una settimana di isolamento, ma la sua febbre persistente lo ha costretto a restare nel suo appartamento al numero 11 di Downing Street. La settimana scorsa il Guardian ha riportato le voci secondo cui le condizioni del premier britannico sarebbero peggiorate al punto tale che i medici sarebbero preoccupati per il suo respiro. Ma Downing Street ha smentito categoricamente queste voci riguardo le condizioni di salute del primo ministro, insistendo che non c’erano piani per il suo ricovero in ospedale, che però è avvenuto oggi. Matt Hancock, ministro della Salute britannico, aveva dichiarato domenica scorsa: «Il primo ministro sta bene. Parlo con lui tutti i giorni, più volte al giorno. Ha le mani sul timone, ma ha ancora la febbre. Sta lavorando da Downing Street ed è di buon umore».



