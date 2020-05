Coronavirus UK: 37.460 morti, 267.240 casi/ In arrivo un’app per tracciare i contagi

Pubblicità

Il Coronavirus in UK (o Regno Unito, se preferite), ha fatto fino a questo momento registrare 267.240 casi di positività, con 37.460 persone decedute dall’avvento della pandemia dopo avere scoperto la propria positività al Covid-19. Intanto – notizia di queste ore – l’Inghilterra lancerà un sistema di “test and trace” per rintracciare i contagi e sostituire così le attuali misure restrittive. “Fino a quando non arriverà un trattamento o un vaccino efficace, come possiamo tornare a fare più cose che rendono la vita degna di essere vissuta senza rischiare la sicurezza o mettere a rischio vite umane? Il test e il tracciamento del NHS costituisce parte della risposta a questa domanda”, ha dichiarato il segretario alla Sanità del Regno Unito, Matt Hancock, nel briefing quotidiano del governo. “Il test and trace del NHS consentirà di avviare la sostituzione dell’isolamento nazionale con l’isolamento individuale per coloro che sono entrati in contatto con il virus”. L’Irlanda del Nord, dal canto suo ha già lanciato un programma di ricerca di contatti, mentre la Scozia e il Galles sono in procinto di lanciare un sistema analogo.

CORONAVIRUS UK, HANCOCK: “ATTUALMENTE FACCIAMO 161MILA TEST AL GIORNO”

Il programma di ricerca dei contagi in Inghilterra chiederà a chiunque abbia sintomi di Coronavirus di isolarsi immediatamente, di sottoporsi a un test e di parlare con il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) del Regno Unito su base volontaria. Coloro che risulteranno positivi al test Covid-19 saranno contattati dal NHS entro 24 ore. “Questo passaggio sarà volontario all’inizio, perché ci fidiamo che tutti facciano la cosa giusta. Ma possiamo renderla rapidamente obbligatoria, se è quello che ci vuole. Perché se non lo facciamo funzionare, l’unico modo per andare avanti è mantenere l’isolamento”, ha asserito Hancock. Il segretario ha quindi aggiunto che la capacità di test è fondamentale per far funzionare questo sistema e “la nostra attuale è di 161mila tamponi al dì. Stiamo espandendo l’idoneità per i test per includere i bambini ‘sotto i cinque anni’, così ora ogni singola persona che presenta sintomi di Coronavirus potrà ottenere un test indipendentemente dalla sua età”.



