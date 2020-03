Boris Johnson positivo al Coronavirus/ “Lievi sintomi”, silenzio su compagna incinta

Boris Johnson positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso premier britannico attraverso un video pubblicato sul suo profilo Twitter. «Nelle ultime 24 ore, ho sviluppato dei lievi sintomi e sono stato testato positivo al coronavirus», ha twittato Johnson. Per questo si è messo in auto-isolamento, ma nonostante sia affetto dal Covid-19 continuerà a lavorare al servizio del suo Paese. «Continuerò a guidare la risposta del governo via video conferenza per combattere questo virus. Insieme sconfiggeremo tutto questo», ha dichiarato infatti Boris Johnson. Non è chiaro come sia avvenuto il contagio, ma Downing Street ha spiegato che il premier britannico si è sottoposto al test su consiglio del professor Chris Whitty, capo dell’ufficio medico, visto che aveva mostrato lievi sintomi ieri. «Il test è stato eseguito dal personale dell’NHS e il risultato è positivo». Downing Street ha confermato che, in linea con le indicazioni, il primo ministro è in quarantena, ma sta continuando a gestire l’emergenza.

CORONAVIRUS, BORIS JOHNSON POSITIVO: SILENZIO SU COMPAGNA INCINTA

Boris Johnson è stato visto per l’ultima volta in pubblico ieri sera, quando insieme al Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak ha preso parte all’applauso nazionale per i lavoratori del NHS che stanno combattendo contro la pandemia di Coronavirus. Stando a quanto riportato da Sky News, qualche giorno fa il portavoce di Boris Johnson aveva annunciato che il ministro degli Esteri Dominic Raab si sarebbe fatto avanti in caso di malessere del primo ministro, il quale avrebbe delegato a lui alcuni compiti non meglio precisati. Ma se anche Raab risultasse malato, il primo ministro potrebbe scegliere di affidare tale delega ad un altro ministro. Al momento, dunque, non sono chiari gli sviluppi da questo punto di vista. Come non sono note al momento le condizioni della compagna di Boris Johnson, Carrie Symonds, che è incinta. Seguiranno dunque aggiornamenti per capire l’evoluzione della situazione.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus. I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus. Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA