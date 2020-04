Coronavirus UK: 6.159 morti, 55.242 casi/ “Boris Johnson è stabile e di buon umore”

Mentre il bilancio del Coronavirus nel Regno Unito si è ulteriormente aggravato (6.159 decessi, 55.242 casi), giungono aggiornamenti in merito allo stato di salute del primo ministro Boris Johnson, reduce dalla sua terza notte trascorsa in ospedale (la seconda consecutiva in terapia intensiva). Il ministro della Salute, Edward Argar, ha dichiarato ai microfoni di Sky News: “Ho saputo che il premier è in condizioni stabili, è a suo agio e di buon umore. In passato ha avuto bisogno di un po’ di ossigeno, ma non è in aerazione assistita. A giudicare dalle e-mail che sto ricevendo da tutto il Paese e da tutto il panorama politico, penso che il messaggio sia che tutti gli inviano i loro migliori auguri e auspicano una sua pronta e completa guarigione”. Intanto, il ministro degli Esteri, Dominic Raab, che sostituisce il primo ministro durante la sua assenza, ieri ha detto di sentirsi “fiducioso” del fatto che il signor Johnson ce la farà e che il capo consulente scientifico del governo ha affermato che ci sono segni inequivocabili che la lotta britannica contro il Covid-19 si sta mettendo in discesa.

CORONAVIRUS UK, IL MINISTRO DELLA SALUTE: “PRESTO PER IL LOCKDOWN”

Il ministro della Salute britannico, Edward Argar, ha poi asserito di non sapere quando saranno tolte le restrizioni di blocco del governo e che parlarne ora è comunque prematuro. Ai microfoni della trasmissione “BBC Breakfast”, ha aggiunto: “Dobbiamo cominciare a vedere i numeri che scendono, ed è allora che si è in negativo. È allora che si ha la sensazione giusta. Quando si avrà la sensazione che tutto questo risulti stabile per un certo periodo di tempo, che si possa vedere che se ne uscirà, sarà allora che potremo pensare all’allentamento delle misure“. Argar ha però sottolineato con decisione che “non siamo ancora a quel punto e non so esattamente quando lo saremo. Gli scienziati stanno costantemente modellando i dati e osservando costantemente quelle statistiche. Dobbiamo anche ricordare che c’è sempre un ritardo di un paio di settimane nei dati sul ricovero in ospedale e sul tasso di mortalità dietro le azioni che abbiamo intrapreso per cercare di rallentarlo, perché questa è la natura della patologia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA