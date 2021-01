Coronavirus Uk: più di 100mila casi in 48 ore/ In Francia inasprito il coprifuoco

Continua ad essere preoccupante la situazione coronavirus nel Regno Unito, dove nella giornata di ieri, 1 gennaio 2021, sono stati registrati più di 53mila nuovi contagi, con l’aggiunta di 633 nuove vittime, dato quest’ultimo fra i più alti dallo scorso mese di aprile. Il dato dei contagi è stato leggermente in calo rispetto al picco assoluto di 55mila casi al 31 dicembre, ma resta comunque allarmante (più di 100mila casi emersi in 48 ore), e conferma l’alta contagiosità della nuova variante del coronavirus.

L’unica risposta positiva potrebbe giungere dalla campagna di vaccinazione, che oltre Manica ha già coinvolto più di un milione di persone, come spiegato ieri da Matt Hancock, il ministro della salute della Gran Bretagna: “Iniziamo il nuovo anno – le parole pubblicate su twitter dallo stesso politico – sapendo che davanti a noi abbiamo giorni migliori, abbiamo già somministrato un milione di vaccini”. Da lunedì 4 gennaio la campagna accelererà ulteriormente dopo l’autorizzazione recente del vaccino di Oxford e AstraZeneca.

CORONAVIRUS GERMANIA: 165MILA PERSONE VACCINATE

Dal Regno Unito alla Germania dove nella giornata di ieri sono stati comunicati poco più di 2.000 casi di coronavirus, ma il numero è fortemente inficiato dai pochi tamponi processati, alla luce anche dai 22.924 contagi (con 553 morti), comunicati il 31 dicembre. I decessi hanno superato in Germania quota 33mila, mentre i casi registrati sono stati quasi un milione e 750mila da inizio pandemia, numeri decisamente drammatici. Anche nel territorio tedesco sta intanto proseguendo la campagna di vaccinazione anti-covid, e in totale hanno già ricevuto il farmaco più di 165mila persone. Infine la situazione coronavirus in Francia, dove negli ultimi giorni il numero dei casi è costante attorno ai 20mila, per un totale che ha superato quota 2.6 milioni da inizio pandemia. Le vittime sono invece quasi 65mila, e alla luce di questi dati purtroppo ancora preoccupanti, il governo ha deciso di inasprire il coprifuoco notturno in 15 regioni, anticipandolo dalle ore 20:00 alle 18:00.



