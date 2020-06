Coronavirus Usa, 115mila morti, 2mln di casi/ Più di 30mila vittime a New York

Pubblicità

Sfonda quota 115mila il numero di morti per coronavirus negli Usa. Nelle ultime 24 ore, come si evince dalla mappa della Johns Hopkins University, le nuove vittime sono state 734, in linea con i dati precedenti e in lieve diminuzione rispetto a qualche giorno fa. Di questi, più di 30mila hanno colpito lo stato di New York, mentre 12.600 circa quello del New Jersey. Per quanto riguarda il totale aggiornato dei casi di positività da inizio pandemia, la quota è pari a 2 milioni, 74mila e 526. Curva epidemiologica ancora alta oltre oceano e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha puntato il dito nei confronti del Messico a seguito dell’aumento dei casi negli ultimi giorni in gran parte degli stati degli Usa. Secondo l’amministrazione Trump, infatti, si sono registrati numerosi casi nella comunità di ispanici, in particolare in Arizona, Texas, Californa, e Carolina del Nord, e tali dati sono stati al centro di un lungo confronto avvenuto nella Situation Room della Casa Bianca.

CORONAVIRUS USA, PARCELLA RECORD PER UN PAZIENTE GUARITO

Trump ha più volte accusato i messicani durante la sua permanenza a Washington, e anche durante l’epidemia di coronavirus ha voluto continuare questa “tradizione”. Intanto è emerso una curiosa storia con protagonista un 70enne ex malato di covid, tale Michael Flor, che è stato ricoverato per 62 giorni dopo essere guarito. La clinica di Seattle dove è stato curato, la Swedish Issaquah, gli ha spedito una parcella esorbitante da ben 1.2 milioni di dollari, circa un milione di euro. Flor ha un’assicurazione medica che coprirà in parte le spese ospedaliere, mentre il resto verrà compensato dal governo grazie ad una speciale normativa varata appunto in favore dei pazienti covid. Esorbitanti le cifre comunicate, a cominciare dai quasi 10.000 dollari per ogni giorno di ricovero in terapia intensiva, per un totale di 409mila dollari. 82Mila dollari invece per i 29 giorni di ventilazione meccanica, mentre per i due giorni in cui gli organi interni erano quasi collassati, la parcella è stata di 100mila dollari. Il sistema sanitario americano è privato, e ogni paziente deve pagare di tasca propria le cure ricevute.



