Coronavirus USA: 14.797 morti, 435.160 casi/ Domenica il picco, ma c’è speranza

Quella di mercoledì 8 aprile 2020 è stata un’altra giornata da dimenticare per gli Stati Uniti d’America, dove il bilancio connesso al Coronavirus si è ulteriormente aggravato: 14.797 le persone morte dall’inizio dell’epidemia, 435.160 i casi confermati. I ricercatori sostengono che il picco debba ancora arrivare, con il più alto numero di decessi giornalieri previsto domenica o, comunque, intorno a domenica, secondo la modellazione formulata dall’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’università di Washington a Seattle. Le proiezioni suggeriscono anche che gli USA saranno costretti a ricorrere a un enorme utilizzo delle risorse (letti d’ospedale e ventilatori) nel prossimo week-end. Tuttavia, c’è una buona notizia: la modellazione mostra che moriranno meno persone Covid positive rispetto a quanto previsto in origine. Infatti, martedì l’IHME ha stimato che circa 82mila persone perderanno la vita a causa del Coronavirus entro il mese d’agosto, salvo poi abbassare questa stima a quota 60.415 ventiquattro ore più tardi.

CORONAVIRUS USA, DOTTORESSA BIRX: “AMERICANI ESEMPLARI”

Intanto, la dottoressa Deborah Birx, coordinatrice della risposta al Coronavirus al servizio della Casa Bianca, ha asserito in una conferenza stampa che i modelli previsionali sono basati su ciò che gli americani stanno facendo. “Ciò che è stato così notevole, credo, per quelli come noi che operano nel campo della scienza da così tanto tempo è quanto sia stato importante il cambiamento comportamentale e quanto i cittadini statunitensi siano esemplari nell’adattarsi e nel seguire questi cambiamenti comportamentali”. La dottoressa Birx ha aggiunto che “questo è ciò che sta cambiando il tasso relativo ai nuovi casi di Covid-19 ed è ciò che cambierà il tasso di mortalità in futuro“. Stessa linea di pensiero per il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, che ha sottolineato però quanto questo virus stia falcidiando la popolazione: “Le nostre azioni sono state migliori di quanto credessero gli statistici, quindi possiamo appiattire la curva – ha affermato ai microfoni della CNN –. Dobbiamo mantenerci su questi livelli, ma il costo in termini di vite umane e la sofferenza provata sono semplicemente incredibili”.



