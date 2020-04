ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi Coronavirus, Usa: sempre più morti (9 aprile)

L’America ha registrato un preoccupante incremento di morti da Covid 19 dall’inizio della diffusione dell’epidemia: solo nelle ultime 24 ore l’autorità sanitaria ha registrato 1939 decessi, che portano il totale dei morti a quota 12.722. Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, il numero totale delle persone infette si avvicina a quota 400 mila, rendendo gli Stati Uniti il primo Paese al mondo per numero di casi positivi. Seguono la Spagna e Italia. In merito all’emergenza sanitaria, il presidente degli Stati Uniti ha accusato l’agenzia Onu per aver lanciato l’allarme pandemia con grave ritardo, celando la grave situazione sanitaria della Cina.

Ultime notizie, Cina emergenza ancora non terminata

L’emergenza sanitaria in Cina non è terminata, nonostante i dati incoraggianti degli ultimi cinque giorni. Mentre l’autorità governativa di Wuhan sta facendo riaprire gradualmente le attività, Heilongjiang, una piccola provincia della Repubblica Popolare Cinese, nel nord est del paese, ha dovuto bloccarsi. La presenza di turisti provenienti dalla Russia ha fatto registrare a Heilongjian 25 nuovi casi di Covid 19. Intanto il governo di Suifenhe, città situata sul confine russo, ha imposto un lockdown per contenere la diffusione dell’epidemia.

Ultime notizie, blocco alcune attività di due settimane

Il blocco di alcune attività è durato solo due settimane. Sono ripresi i lavori della metropolitana 4. Prima dell’inizio dei lavori, gli operai sono stati sottoposti a severi controlli sanitari. Sul posto di lavoro gli operai dovranno seguire tutte le misure di prevenzione: uso di mascherine, utilizzo di disinfettanti, rispetto delle distanze di sicurezza. Periodicamente gli ambienti di lavoro verranno sanificati. Duecento persone completeranno le varie infrastrutture per terminare i lavori entro il mese di gennaio 2021 in vista dell’inaugurazione della prima tratta Linate – Forlanini.

Intorno alle 10 è crollato il ponte di Albiano Magra che collega la Statale della Cisa con la provinciale di Albiano. Il cedimento ha coinvolto due furgoni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti i due mezzi stavano attraversando il ponte. Un furgone rosso nella caduta è rimasto in piedi, permettendo al conducente di mettersi in salvo. L’altro conducente, rimasto ferito nell’impatto, è stato trasportato in ospedale con “codice giallo”. Nel novembre 2019 alcuni residenti di Aulla avevano segnalato al quotidiano Tirreno alcune importanti crepe del ponte. Il sindaco del comune, a sua volta interpellato, aveva assicurato ai cittadini che il ponte non era a rischio. Dopo il servizio giornalistico, il sindaco aveva interpellato l’Anas. A occuparsi del controllo del ponte è la ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli. La ministra ha contattato il sindaco del Comune per conoscere lo stato di salute del conducente ferito e preteso dall’Anas una minuziosa relazione per appurare le cause del crollo ed eventuali responsabilità.



