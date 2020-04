Coronavirus USA: 40.565 morti, 764.265 casi/ Minacce di morte ad alcuni governatori

Pubblicità

La corsa del Coronavirus negli Stati Uniti d’America, a guardare i numeri, pare davvero irrefrenabile: stando agli ultimi dati aggiornati disponibili, dall’inizio della pandemia ad oggi sono 764.265 i casi positivi registrati, con 40.565 persone decedute dopo avere scoperto di aver contratto il Covid-19. Nel frattempo, il presidente USA Donald Trump si è reso protagonista di un’altra uscita giudicata “poco felice” dalla stampa locale, per ricorrere a un eufemismo: il tycoon ha definito “grandi persone” coloro che stanno protestando contro le misure di distanziamento sociale che i governatori dei singoli Stati continuano a mantenere in vigore su indicazione dei funzionari sanitari federali. Alcuni di essi hanno addirittura ricevuto minacce di morte, ma Trump, con una risposta choc, ha asserito: “Ho visto questa gente. Ho visto le interviste alla gente che protesta. Sono persone fantastiche. La loro vita è stata sottratta e loro giustamente la rivogliono indietro. Queste persone amano il nostro paese, vogliono tornare a lavorare”.

CORONAVIRUS USA, TRUMP (SENZA PROVE) ACCUSA I SUOI PREDECESSORI: “CI HANNO LASCIATO SPAZZATURA”

Non è finita qui: Donald Trump ha successivamente definito i passi iniziali dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie del Paese “un pasticcio, ma adesso le cose sono migliorate. Il CDC aveva test obsoleti, vecchi test, test rotti”. Il problema alla base di questi disguidi, secondo un portavoce della Food and Drug Administration, derivava in parte dal fatto che il CDC non avesse aderito ai protocolli, però ora il presidente a stelle e strisce sottolinea come sia stato effettuato “un ottimo lavoro, malgrado la pressione crescente. Siamo tutti noi molto orgogliosi del lavoro che questi uomini hanno svolto”. Poteva, però, un messaggio di Trump finire senza la consueta frecciatina al vetriolo? Certo che no. Il tycoon, senza citare alcuna prova, ha attribuito la colpa dei fallimenti originari del CDC alle amministrazioni nazionali che l’hanno preceduto: “Abbiamo ereditato un sacco di spazzatura! Avevano test che non andavano bene, tutta questa roba non andava bene”.



