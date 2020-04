Coronavirus USA: 45.343 morti, 819.175 casi/ Tre newyorkesi fanno causa all’OMS

Pubblicità

Il rischio è quello di divenire ripetitivi, ma davvero si fatica a non definire drammatico il bilancio dei contagi e delle vittime mietute dal Coronavirus negli Stati Uniti d’America: stando agli ultimi dati aggiornati disponibili, dall’avvento della pandemia negli USA si sono registrati 819.175 casi, mentre 45.343 cittadini sono morti dopo aver scoperto la propria positività al Covid-19. Proprio dalla nazione a stelle e strisce, con particolare riferimento alla città di New York, giunge la notizia della causa intentata contro l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) da parte di tre cittadini della Big Apple, che accusano l’agenzia dell’Onu di aver volutamente celato la gravità della situazione epidemiologica e di aver gestito con negligenza l’emergenza. “L’OMS – si legge nel documento depositato nel tribunale federale di White Plains, nella contea di Westchester – ha amministrato male la risposta al virus e le informazioni, insabbiando la pandemia in Cina, e ha contribuito o causato la successiva diffusione del Coronavirus in tutto il mondo, compresi gli USA e lo stato di New York”.

CORONAVIRUS USA: DAL 27 APRILE IL COLORADO ALLENTERÀ LE MISURE RESTRITTIVE

Il governatore del Colorado, Jared Polis, ha annunciato in queste ore che lo Stato non avrà bisogno di prorogare l’ordine di confinamento a casa dei suoi abitanti (in scadenza alla fine della settimana), ma saranno comunque necessarie misure di distanziamento sociale a lungo termine. Secondo i dati elaborati dal suo ufficio, la modellazione mostra che le interazioni sociali sono state ridotte del 75-80% da quando è entrato in vigore l’ordine di restare a casa. La nuova fase, dunque, inizierà il 27 aprile: “Durante questa fase ai ‘Coloradan’ non verrà più ordinato di rimanere nelle proprie abitazioni, ma saranno comunque fortemente incoraggiati a farlo – ha confermato Polis –. Le popolazioni vulnerabili e gli anziani dovranno continuare a stare a casa, tranne quando è assolutamente indispensabile uscire, e i distretti scolastici continueranno a sospendere la normale istruzione di persona fino alla fine dell’anno scolastico. Anche se ci stiamo muovendo verso un modo di vivere sostenibile, ci aspettano giorni difficili”.



