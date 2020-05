Coronavirus USA: 63.861 morti, 1.095.210 casi/ Trump non estenderà regole lockdown

Pubblicità

Il Coronavirus negli USA prosegue la sua corsa e le autorità sanitarie e non sono costrette ogni giorno ad aggiornare il bilancio relativo a contagi e decessi: dall’avvento della pandemia sul suolo americano sono stati registrati 1.095.210 casi di positività al Covid-19 e 63.861 persone sono morte dopo avere scoperto di aver contratto il virus. Malgrado queste cifre non certo incoraggianti, il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha annunciato che non saranno prorogate le sue linee guida sul distanziamento sociale: “Si dissolveranno in maniera autonoma, in quanto ci stanno pensando i governatori dei singoli Stati”, ha spiegato il tycoon, le cui direttive, di fatto, sono rimaste valide per 45 giorni totali. Un’ulteriore precisazione è giunta poi dal suo vicepresidente, Mike Pence, il quale ha affermato che queste norme sono state inglobate nei nuovi orientamenti che la White House fornirà alle singole realtà che compongono il Paese per consentire loro di allentare gradualmente le restrizioni e affrontare le riaperture.

CORONAVIRUS USA: MASCHERINE OBBLIGATORIE SUGLI AEREI

Mentre a livello governativo si discute sulla mancata estensione delle linee guida da parte di Trump, le compagnie aeree a stelle e strisce Delta Air Lines, American Airlines e United Airlines hanno reso obbligatorio l’utilizzo della mascherine a bordo degli aerei per arginare la diffusione del Covid-19. Secondo quanto riferisce “Politico”, il sindacato degli assistenti di volo e i parlamentari democratici starebbero esercitando pressione sul Governo federale per decretare l’obbligo di mascherina su tutti gli aerei USA. Intanto, Anthony Fauci, l’autorevole virologo e in qualche modo il volto più significativo della task force allestita dagli Stati Uniti d’America per fronteggiare il Coronavirus, non esclude che la nazione possa ottenere il vaccino entro il mese di gennaio. “Vogliamo procedere velocemente, ma vogliamo al tempo stesso assicurarci che sia sicuro ed efficace. Penso che sia fattibile, se le cose andranno nel verso giusto”, ha commentato. Di fatto, per raggiungere tale finalità, sarà necessario assumersi il rischio di avviare la produzione ipotizzando che funzioni in base ai test che saranno effettuati nelle prossime settimane.



