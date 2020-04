Brad Pitt deride Trump/ Video, si traveste da virologo e risponde al presidente Usa

Pubblicità

Brad Pitt veste i panni di Anthony Fauci e demolisce Donald Trump: in un siparietto andato in onda su Saturday Night Live l’attore si è reso protagonista di un video (ovviamente già diventato virale) che ha di fatto rappresentato un botta e risposta tra il presidente degli Stati Uniti e il suo virologo Anthony Fauci, la voce più autorevole all’interno della task force che sta lavorando con la Casa Bianca nel corso dell’emergenza Coronavirus. La regia della popolar trasmissione ha mandato in onda qualche spezzone con le dichiarazioni di Trump circa la pandemia e alcuni consigli o commenti su quanto si sta facendo per debellarla; a quel punto Pitt ha risposto punto per punto a quanto detto dal presidente. Alla fine, togliendosi parrucca e occhiali, ha ringraziato il Fauci originale dicendogli “Grazie per la sua calma e la sua chiarezza in questo tempo snervante”.

BRAD PITT DERIDE DONALD TRUMP

Andiamo per gradi: riguardo il vaccino per il Coronavirus il presidente Trump aveva detto che le compagnie farmaceutiche ci arriveranno relativamente preso. Giocando sull’avverbio Brad Pitt ha commentato come la frase fosse particolarmente interessante. “Relativamente all’intera storia della Terra certo, i vaccini arriveranno in tempi davvero rapidi” ha detto, per poi aggiungere che “se dovesse dire a un amico ‘vengo da te relativamente presto’ e poi vi presentaste un anno e mezzo dopo, il vostro amico potrebbe essere relativamente arrabbiato”. Ancora, Saturday Night Live ha mandato il discorso di Trump sul Coronavirus che scomparirà come per miracolo, al che il Pitt/Fauci ha commentato che “sarebbe fantastico, tutti amano i miracoli ma non dovrebbero essere il piano A”. Interessante anche il commento a “i test sono bellissimi”.

Qui, Brad Pitt ha detto che non sarebbe troppo certo di definire i test come bellissimi, a meno che “la vostra definizione di bellissimo non sia quella di un batuffolo di cotone che vi solletica il cervello”. C’è stato tempo anche di entrare nel merito dell’ultima dichiarazione di Donald Trump, quella secondo cui per uccidere il Coronavirus nel nostro organismo bisognerebbe utilizzare raggi ultravioletti e iniettarsi direttamente il disinfettante (il presidente ha poi corretto il tiro, sostenendo di essere stato sarcastico). Ecco: di fronte a questo video, l’attore ha scelto di non dire nulla ma risultare chiaramente comprensibile nella sua reazione con una faccia incredula. Ora attendiamo la risposta del presidente degli Stati Uniti, se mai ce ne sarà una; certo non è la prima volta che Trump va incontro a satira o critiche, il momento è stato certamente divertente e di maggiore gusto rispetto a certi tweet e commenti apparsi negli ultimi giorni.