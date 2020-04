Coronavirus Usa, 939mila casi, 53mila morti/ In Georgia lockdown concluso: si riapre

Pubblicità

Negli Usa non si placa l’epidemia da coronavirus, e come specificato dalla John Hopkins University attraverso la sua mappa, il numero di contagi sta sfiorando pericolosamente il milione di casi, assestandosi ad oggi a quota 939.053. Un dato drammatico che si aggiunge al totale dei morti da inizio emergenza, che con l’ultima rilevazione ha toccato quota 53.511. Le vittime tornano a crescere nelle ultime ore 24 ore, praticamente doppiando il dato del giorno precedente: se venerdì, infatti, i decessi erano stati 1.258, ieri sono tornati ad essere preoccupanti, ben 2.494 in una sola giornata. Il dato di venerdì era stato il più basso da settimane, e lasciava intravedere la luce in fondo al tunnel, ma gli addetti ai lavori avevano specificato che finché questi numeri non si ripresenteranno più volte in serie, potrebbe trattarsi solo di un caso. C’è comunque qualche motivo per sorridere, a cominciare dal numero dei morti nello stato di New York, 422, dato più basso dal primo di aprile (in totale 16.162 vittime). I contagi totali sono stati invece 271.621, per una media di 6mila al giorno, contro gli 11mila ogni 24 ore della prima settimana di aprile.

CORONAVIRUS USA, TRUMP: “FATTO PIU’ TAMPONI DI TUTTI”

Calano anche i ricoverati, ben 25% in meno rispetto al famoso picco del 13 aprile. Nel frattempo è uscito allo scoperto nuovamente il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in queste ore nella bufera a seguito delle sue dichiarazioni un po’ azzardate circa la necessità di iniettare il disinfettante nelle persone. Attraverso la propria pagina Twitter il tycoon a stelle e strisce ha esultato per il numero di tamponi effettuati nella propria nazione: “Abbiamo fatto il test a più di 5 milioni di persone – cinguetta – più di qualsiasi altro Paese al mondo, e anche più di tutti i principali paesi messi insieme!”. Infine, da segnalare la fine del lockdown in tre stati, leggasi Georgia, Oklahoma e Alaska. Nel primo stato hanno riaperto barbieri, bowling e palestre, mentre oggi toccherà ai servizi religiosi, e da domani a ristoranti e cinema. L’ordinanza non è piaciuta ai sindaci e a Trump.



