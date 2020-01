Coronavirus video: gente collassa in strada a Wuhan/ Fake o Cina nasconde la verità?

Mentre il cosiddetto Coronavirus fa altre vittime in Cina e l’Organizzazione Mondiale della Sanità, pur mantenendo alta l’allerta, non ritiene per ora di dover mettere in campo protocolli più stringenti dichiarando un’emergenza sanitaria globale, nelle ultime ore fanno discutere alcuni video che hanno cominciato a circolare su YouTube e le principali piattaforme social e girati proprio a Wuhan City, ovvero la metropoli del Paese asiatico da cui è partita questa pericolosa epidemia: nei brevi footage apparsi in Rete infatti si vedono scene quasi raccapriccianti con persone che collassano nelle strade (peraltro deserte, in virtù di quel “coprifuoco” chiesto dalle autorità competenti a tutti i cittadini) e strisciano per strada come accade solo nelle pellicole di ambientazione post-apocalittica. In alcuni spezzoni si intravedono anche persone che improvvisamente stramazzano al suolo o che chiedono aiuto invano e per questo motivo ci si domanda se bisogna credere ai video che si stanno diffondendo (pure loro…) in modo virale e che quindi vi sia qualcosa dietro che il mondo occidentale non conosce oppure se si tratti del classico caso di fake news.

VIRUS CINA, GENTE COLLASSA IN STRADA: FAKE NEWS O…?

Alcuni di questi filmati, ripresi pure da tabloid britannici e diversi siti web, sono stati pubblicati da utenti che confermano la loro veridicità aggiungendo che sono stati tutti girati nella città di Wuhan: ad ogni modo, al momento, non è possibile verificare la veridicità di queste affermazioni e quindi bisogna prendere per buone le parole dei diretti interessati. Che il governo cinese di Pechino stia dunque cercando di contenere la prevedibile ondata di panico dentro e fuori i propri confini limitando la diffusione di questi video oppure si tratta dei classici troll che invece gioca proprio sull’isteria collettiva che potrebbe scatenarsi da un momento all’altro? Dal momento che in quel di Wuhan è stato deciso una totale chiusura (“lockdown”) di strade e aeroporti per prevenire una ulteriore diffusione del Coronavirus, non è dato sapere in quale punto sono stati girati i filmati e in una città che conta 11 milioni di abitanti l’unica cosa certa al momento è che i footage incriminati arrivano dalla Cina ma mostrano scene in cui la dinamica dei fatti non è sempre chiara.





