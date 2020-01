Virus Cina: aereo da Wuhan atterrano a Roma/ Scattano le misure speciali di controllo

E’ scattato in Italia, precisamente all’aeroporto di Fiumicino in Roma, il cordone sanitario per prevenire il misterioso virus cinese che negli ultimi giorni ha ucciso nove persone, infettandone diverse centinaia. Nelle scorse ore, come specifica TgCom24.it, è giunto nel Bel paese un volo proveniente da Wuhan, la metropoli cinese dove, secondo gli esperti, è partito il focolaio. I 202 passeggeri a bordo del velivolo sono stati passati allo scanner, applicando quindi per la prima volta anche sul territorio nazionale, le procedure disposte dalle autorità per prevenire il contagio. I viaggiatori del volo della China Southern Airlines Cz 645, atterrato alle ore 4:50 di quest’oggi, sono stati quindi analizzati, a cominciare dal controllo della temperatura corporea. Inoltre, sono stati invitati a compilare una scheda che indichi la loro destinazione, nonché il percorso che intendono compiere una volta sbarcati.

VIRUS CINA, AEREO DA WUHAN A ROMA: TRASPORTO PUBBLICO BLOCCATO NELLA ZONA DEL FOCOLAIO

Subito dopo lo sbarco, i passeggeri, molti dei quali indossanti una mascherina, sono stati fatti transitare in un’apposita saletta, lontana dal transito dei viaggiatori provenienti da altri voli, per tutti i controlli: la maggior parte erano di nazionalità cinese, con l’aggiunta di qualche italiano e di una coppia di australiani. Al momento non è stato rilevato alcun caso sospetto, e tutti i 202 passeggeri provenienti dalla Cina sono potuti transitare liberamente, e raggiungere le loro successive destinazioni. Resta comunque alta l’allerta a Wuhan, e dopo che il sindaco ha invitato la popolazione locale a non lasciare la città, e nel contempo i viaggiatori esterni a non visitarla, è stato deciso di dirottare un aereo: il volo della China Southern Airlines avrebbe dovuto raggiungere la metropoli cinese alle ore 12:30, ma è stato fatto atterrare a Canton, come disposto dalle autorità locali. A Wuhan sono stati temporaneamente bloccati anche i treni, sia in entrata che in uscita, per provare a contenere il contagio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA