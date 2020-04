Coronavirus, Walker viola la quarantena/ Festino per il terzino del City: è bufera

Dopo Pickford e Grealish, ecco un nuovo giocatore della Premier league che è stato pizzicato a violare la quarantena, imposta per l’aggravarsi anche in Gran Bretagna per l’emergenza coronavirus. Stando infatti a quanto ci riporta oggi il tabloid inglese The Sun, questa volta è stato il terzino del Manchester City, Kyle Walker a violare le indicazioni date da club e federazione, e ora rischia una severa sanzione da parte della stessa squadra inglese. E non solo: a scatenare la bufera anche via social e tra i fan è stata l’indiscrezione per cui lo stesso Kyle Walker abbia infranto la quarantena imposta per arginare la pandemia da covid19 al fine di organizzare in un’abitazione (non è chiaro se propria o di un amico) un festino a luci rosse in compagnia di un amico e di due prostitute. Una notizia certo scioccante, e su cui certo ci attendiamo presto grandi novità.

CORONAVIRUS, WALKER VIOLA LA QUARANTENA: PRESTO SANZIONE DEL CITY

Non solo: ad aggravare la posizione di Kyle Walker, specie in questi giorni così drammatici in Gran Bretagna, dove l’emergenza è ai massimi livelli, vi sarebbe anche una certa recidiva. Già nei giorni scorsi il terzino del Manchester City sarebbe stato trovato in compagnia di altri giocatori come Delle Alli e Mahrez in vari pub per Londra, sempre in violazione del regime di quarantena. A far poi ancor più arrabbiare i fan e i tifosi, oltre che la dirigenza dello stesso Manchester City, gli ultimi messaggi social dello stesso giocatore. Nei giorni precedenti al presunto festino hot, lo stesso Kyle Walker sui propri profili social aveva invitato tutti i tifosi e i fan a seguire con coscienza le strette misure di contenimento e di quarantena imposte dal governo, al fine di aiutare il servizio sanitario nazionale ad affrontare l’emergenza coronavirus. Una mossa dunque che ha fatto saltare su tutte le furie la dirigenza del Manchester City che pare stia preparando una sanzione esemplare per il suo calciatore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA