Corrado Ferlaino è caduto dalle scale: come sta/ Ex presidente del Napoli ha battuto la testa

Corrado Ferlaino è ricoverato al Policlinico Federico II dopo essere caduto dalle scale nella sua abitazione: in molti si stanno domandando come sta l’ex presidente del Napoli. Il novantaduenne, come ricostruito dal Corriere della Sera, ha battuto la testa e ha riportato una frattura al setto nasale. È per questo motivo che a breve dovrà essere operato.

Le sue condizioni di salute non sembrerebbero comunque destare grande preoccupazione. L’imprenditore partenopeo, infatti, è vigile e risponde agli stimoli. È stato lui stesso a raccontare ai medici e ai familiari di avere inciampato su uno scalino dopo avere messo male la caviglia, che adesso è dolorante. È dunque caduto sul pavimento e ha battuto violentemente il naso e la fronte. I soccorsi sono stati immediati, così come le cure ricevute presso l’ospedale in cui tuttora si trova ricoverato. L’intervento chirurgico a cui deve sottoporsi per risanare la frattura al setto nasale non dovrebbe essere invasivo. I suoi cari sono stati tranquillizzati.

Corrado Ferlaino è caduto dalle scale: come sta, affetto dal mondo del calcio

Il mondo del calcio si è stretto intorno a Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, il quale è attualmente ricoverato dopo essere caduto dalle scale nella sua abitazione. “Un augurio di pronta guarigione! Forza presidente”, ha scritto il club partenopeo sui suoi social network. È indimenticabile la verve dello storico patron azzurro, che in passato gli ha fatto guadagnare tantissimo affetto da parte dei tifosi e che tuttora, nonostante i 92 anni, non ha mai perso, tanto che dall’ospedale ha fatto qualche battuta sulle sue condizioni di salute.

Corrado Ferlaino è stato presidente del Napoli per ben 33 anni, fatta eccezione per delle brevi interruzioni, dal 1969 al 2002. Ha assunto la massima carica dirigenziale del club partenopeo, il 18 gennaio del 1969, subentrando alla famiglia Lauro. Nel 1998 ha poi venduto le sue quote a Giorgio Corbelli. Durante il suo mandato, gli azzurri hanno vinto praticamente tutti i trofei della loro storia, tra cui anche quelli con Diego Armando Maradona in campo.











