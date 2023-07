CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Zielinski firma un biennale. Osimhen, c’è sempre il PSG (26 luglio 2023)

Radio calciomercato registra che Piotr Zielinski è pronto a dimostrare il suo attaccamento al Napoli con il rinnovo del contratto, un gesto che si sta rivelando raro nel mondo del calcio moderno. Le trattative per il prolungamento dell’accordo sono in corso, ma sembra che il centrocampista polacco sia disposto a rinunciare a uno stipendio considerevole per restare al club partenopeo. Zielinski avrebbe accettato di firmare un nuovo accordo biennale che lo legherebbe al Napoli fino al 2026, con un’opzione per un altro anno, a 2,5 milioni di euro a stagione.

La decisione di Zielinski è una risposta all’ultimatum del presidente De Laurentiis, che aveva minacciato di lasciarlo partire se non avesse accettato condizioni meno vantaggiose. Le dichiarazioni di Zielinski sul suo attaccamento a Napoli e alla squadra si sono tradotte in azioni concrete, dimostrando il suo desiderio di rimanere e di mantenere un legame forte con la città. Il presidente del Napoli De Laurentiis ha espresso il desiderio di costruire in questo calciomercato una squadra coesa e motivata, e la scelta di Zielinski di rinnovare il contratto è un segnale positivo in questo senso.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OMBRE SU OSIMHEN

Nel frattempo, secondo rumors di calciomercato l’ombra del Paris Saint-Germain si allunga sul futuro di Victor Osimhen e sul Napoli. La situazione è legata alle vicende di Kylian Mbappé, che è tentato dal Real Madrid e soprattutto alla folle proposta araba ricevuta e il cui contratto scade nel 2024. Il PSG gli ha imposto un ultimatum: o rinnova il contratto o sarà ceduto immediatamente. Ciò potrebbe portare a un nuovo assalto verso Osimhen, poiché il club parigino avrebbe bisogno di trovare un sostituto per l’attaccante francese, nel caso in cui dovesse andarsene in anticipo.

Il calciomercato si fa sempre più intenso e il Napoli dovrà monitorare attentamente le mosse del PSG riguardo a Mbappé e il possibile impatto su Osimhen. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sull’attaccante: “Calcoli alla mano, il Psg sta pensando di venderlo anche a una cifra meno alta rispetto a quei 200 pensati inizialmente. Per prenderlo già quest’estate potrebbero infatti bastare 150 milioni. Poco, considerato il reale valore del giocatore, al quale però va dato uno stipendio adeguato. Notevole, nel caso in cui il Real Madrid lo voglia prendere a zero l’anno prossimo”.











