Corrado Pani, chi è il padre di Massimiliano Pani/ “Usciva la mattina e tornava…”

Mina e l’amore segreto per Corrado Pani: “Non avevo rotto una famiglia…”

Corrado Pani è stato un famoso attore e doppiatore italiano. La sua relazione con Mina finì nel vortice mediatico. All’epoca infatti Mina aveva 22 anni mentre Corrado Pani ne aveva 26 ed era sposato con Renata Monteduro. I due si erano conosciuti nel corso di una cena a Roma e dopo essersi presentati avrebbero trascorso tutta la notte a parlare. Al risveglio, la cantante trovò un biglietto con su scritto: “Mi sei rimasta dentro. E ora come farò?”. Mina e Corrado Pani, quindi, decisero di intraprendere una relazione che finì per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica. L’attore, infatti, all’epoca era sposato con Renata Monteduro, ma i due avevano già deciso di lasciarsi.

Massimiliano Pani, chi è?/ Le dichiarazioni su Mina: "Vedeva le cose in anticipo"

A tal proposito Mina nel corso di un’intervista rilasciata a Oriana Fallaci aveva dichiarato: “Se avessi rotto una famiglia, capirei. Ma tutto era già rotto prima che io arrivassi. Corrado e la moglie vivevano separati da un anno, avevano già avviato l’annullamento”. Dalla loro unione è nato il figlio Massimiliano, produttore discografico. Parlando del figlio, Mina aveva rivelato: “Io l’ho voluto, questo figlio, non è nato per combinazione. L’ho voluto perché amavo il padre di questo figlio e il padre di questo figlio era d’accordo con me nel volerlo. Vede… è difficile spiegare queste cose. Dovrebbe essere innamorata per capirmi: innamorata come io lo sono di Corrado”.

Mina e Corrado Pani genitori Massimiliano/ Amore sbocciato per caso e la separazione

Corrado Pani, il ricordo del figlio Massimiliano Pani: “Usciva la mattina e…”

Massimiliano Pani aveva svelato alcuni dettagli sul padre Corrado Pani. In un’intervista infatti aveva confidato: “Se ne usciva la mattina e tornava a notte, andava in giro con il suo amico Philippe Leroy, non si rendeva conto che io dovevo fare tre pasti”. Nonostante queste assenze, Massimiliano non nutre alcun rancore verso il padre: “Aveva passione assoluta per il teatro, leggeva i classici, mi voleva chiamare Fanfulla, come il personaggio shakespeariano (e per fortuna mia madre ci ha messo il suo punto di vista) e ci vorrebbero due o tre vite per fare tutto quello che ha fatto lui”.

Milena Martelli, chi è la moglie di Massimiliano Pani/ "La sola donna che amo"

Chiuso il rapporto con Corrado, la cantante ebbe un’altra storia importante, quella con il compositore Augusto Martelli. Un rapporto che si concluse all’alba degli anni Settanta, quando la cantante s’innamorò del giornalista Virgilio Crocco. I due si sposarono sul lago di Bracciano, ma il loro matrimonio non durò a lungo. L’11 novembre 1972 Mina diede alla luce Benedetta, ma in quel momento già si era separata da Virgilio, che sarebbe tra l’altro morto in un incidente stradale circa un anno più tardi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA