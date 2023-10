Corruzione in Ucraina: USA chiedono di combatterla/ Il documento segreto: “Oppure ridurremo gli aiuti”

Un recente documento riservato firmato dagli USA, e visionato esclusivamente da Politico, avverte l’Ucraina del pericolo che la corruzione rappresenta per l’integrità nazionale. Concretamente, fino a questo momento, l’amministrazione di Joe Biden dall’inizio della guerra con la Russia si è dimostrata piuttosto restia a parlare della corruzione, affrontando il problema con le dovute precauzioni e citandolo solamente in pochissime occasioni, solo accennandola.

Secondo Politico, la reticenza degli USA a parlare della corruzione in Ucraina è dovuta, in larghissima parte, al rischio che affrontando apertamente il problema molti tra gli attuali alleati di Kiev potrebbero rivedere i loro aiuti militari per affrontare l’invasione russa. Similmente, se il governo americano si dimostrasse troppo preoccupato potrebbe anche fornire un eventuale trampolino di lancio per quei i legislatori repubblicani che da tempo si lamentano in merito al supporto USA alla guerra. In realtà, però, nella lotta contro la corruzione in Ucraina l’amministrazione Biden ci vede un necessario passaggio, tanto per continuare a fornire quel supporto, quanto per garantire in futuro a Kiev l’accesso, ancora in discussione, alle varie alleanze internazionali, soprattutto la NATO.

I consigli degli USA per combattere la corruzione in Ucraina

Insomma, gli USA sono decisamente preoccupati dalla questione della corruzione in Ucraina, al punto da riservare al tema un lungo dossier, segreto, di una 60ina di pagine. La questione, inoltre, è diventata progressivamente più centrale nelle discussioni pubbliche del governo americano, al punto che ad inizio settembre il consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan ha incontrato la delegazione anti-corruzione di Kiev.

Di fatto, inoltre, alla lotta alla corruzione in Ucraina gli USA hanno legato i futuri aiuti, tanto militari, quanto economici, con la concreta paura che i numerosi fondi stanziati finiscano per essere sprecati. I funzionari americani suggeriscono una serie di obbiettivi e di tempistiche per portarli a termine, suggerendo poi anche un’ampia revisione dei vertici di potere politici e militari. Secondo gli USA, poi, sarà importante anche procedere alla rimozione degli oligarchi dalle loro posizioni nei settori energetici e minerari, procedendo anche alla privatizzazione delle banche. Inoltre, come passo centrale nella lotta alla corruzione, l’Ucraina dovrebbe anche insegnare nelle scuole l’inglese, per dare il via a un processo di integrazione per gli ucraini, ed organizzare il suo esercito coerentemente a quello dei caschi blu della NATO.

