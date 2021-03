Corsari/ Su Rete 4 il film con Geena Davis (oggi, 14 marzo)

Oggi, domenica 14 marzo, su Rete 4 andrà in onda alle ore 14.00 il film “Corsari”. Gli attori protagonisti di questo lungometraggio sono Geena Davis, Matthew Modine, Frank Langella e Maury Chaykin. Il film “Corsari” è uscito nel 1995 e il regista è Renny Harlin, importante produttore cinematografico finlandese, che è diventato famoso soprattutto per aver diretto Sylvester Stallone nel lungometraggio “Cliffhanger – L’ultima sfida”. Tra i film che ha diretto anche “Nella mente del serial killer”. La colonna sonora del film è stata eseguita dall’Orchestra Sinfonica di Londra. I costumi di “Corsari” sono stati realizzati da Enrico Sabbatini. L’attrice protagonista del film è Geena Davis, celebre per aver vinto nel 2006 un Golden Globe per la serie drammatica “Una donna alla Casa Bianca”, e per essere stata una delle interpreti del film cult “Thelma & Louise”.

Corsari, la trama del film

La storia inizia nel 1668, nel Mar dei Caraibi in Giamaica. La giovane Morgan Adams ha appena trascorso una notte d’amore con un tenente dell’esercito inglese, quando l’uomo le punta contro una pistola sapendo che è la figlia del famigerato pirata Black Henry. La donna si salva grazie all’aiuto della sua scimmietta Re Carlos. Successivamente, la ragazza viene a sapere dal signor Glasspool e dal signor Bowen, che il padre è stato fatto prigioniero da Douglas Brown, fratello di Henry e zio di Morgan. L’uomo ha rapito il fratello per farsi consegnare dal pirata la parte mancante di una mappa, grazie alla quale può impossessarsi di un ricco tesoro spagnolo. Morgan, allora, ruba un’imbarcazione e raggiunge la nave dello zio. Henry viene gettato in mare, in quanto non vuole dare al fratello la mappa. Morgan riesce a portare il padre sulla spiaggia: il pirata, prima di morire, rivela alla figlia che la parte mancante della mappa si trova tatuata sul suo scalpo. La donna, diventata capitano della “Morning Star”, si dirige alla ricerca del tesoro spagnolo.

