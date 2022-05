Corso Sempione 27, Ale & Franz/ Anticipazion e ospiti: da Paolo Rossi a Massimo Boldi

Corso Sempione 27, Ale & Franz: anticipazioni e diretta

Giovedì 26 maggio, in prima serata, Raidue trasmette la serata evento “Corso Sempioe 27” che ha come padroni di casa i comici Ale & Franz. Si tratta di uno show dal vivo, trasmesso in un’unica serata, in cui sarà omaggiata la comicità milanese e, in generale, quella italiana. Nel corso della serata saranno trasmessi filmati estratti dalla Teche Rai con cui saranno riproposti sketch del passato arricchiti, tuttavia, da siparietti nuovi, moderni, ma anche aneddoti mai raccontati.

Uno show unico nel corso del quale Ale & Franz che rappresentano due dei comici più amati e apprezzati dal pubblico omaggeranno altre coppie di famosi comici italiani come quella formate da Cochi e Renato ma anche la comicità e l’ironia di artisti del calibro di Enzo Jannacci e Giorgio Gaber.

Il pubblico di Corso Sempione 27

Il pubblico di Corso Sempione 27 di Ale & Franz è formato da ragazzi e ragazze che avranno l’occasione di conoscere la storia, l’arte e la comicità di Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, ma non solo. Nel corso della serata, tanti artisti saranno omaggiati e la serata sarà resa speciale da racconti, filmati, ma anche da canzoni eseguite dal vivo dalla resident band del programma. Ale & Franz, inoltre, racconteranno ai ragazzi e alle ragazze del pubblico la scuola di teatro di Milano in cui si sono formati tanti comici, ma anche com’era la vita nel capoluogo lombardo di coloro che, poi, sono diventati alcuni degli artisti più importanti dello spettacolo italiano.

Gli esordi, la gavetta, i primi spettacoli e il grande successo di Giorgio Gaber, Cochi e Renato ed Enzo Jannacci saranno al centro di quello che è stato definito un evento dedicato alla comicità milanese.

Gli ospiti di Corso Sempione 27

Sul palco di Corso Sempione 27 Ale & Franz non saranno da soli. Con loro, per raccontare l’arte e la storia di alcuni dei più grandi artisti nati nel capoluogo lombardo, ci saranno anche artisti del calibro di Paolo Rossi, i Gatti di vicolo Miracoli e Massimo Boldi. Sarà una serata, dunque, davvero speciale che potrà essere seguito con più modalità da parte del pubblico.

Per lo show, infatti, è prevista naturalmente la diretta televisiva in programma su Raidue a partire dalle 21.20. E’ prevista, inoltre, anche la diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.











