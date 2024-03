Corte Costituzionale, relazione Barbera in diretta video streaming/ Come seguirla oggi e di cosa parlerà

RIUNIONE STRAORDINARIA, RELAZIONE E CONFERENZA STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

È attesa questa mattina nel Salone Belvedere di Palazzo della Consulta la Riunione straordinaria della Corte Costituzionale, nel corso della quale è prevista la relazione del Presidente Augusto Antonio Barbera e la successiva conferenza stampa: la Riunione prenderà il via oggi 18 marzo 2024 alle ore 11 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di tutte le più alte cariche dello Stato. Esattamente come avvenuto un anno fa con la precedente Presidente Ileana Sciarra, a cui poi è succeduto Barbera a capo della Consulta dallo scorso 12 dicembre 2024.

Motivo della Riunione straordinaria della Corte Costituzionale è la relazione sull’attività e sugli indirizzi giurisprudenziali della Corte durante l’anno intenso 2023: al termine dell’incontro, il Presidente dei giudici costituzionali dialogherà con i giornalisti per rispondere a tutte le domande in merito ai grandi temi della giustizia, alle questioni di stretta attualità e ai grandi temi sempre validi come le applicazioni su temi etici (suicidio assistito, eutanasia, etc…), le questioni sociali e le recenti decisioni sul Jobs Act.

COME SEGUIRE LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA CONFERENZA STAMPA DI AUGUSTO BARBERA IL PROSSIMO 18 MARZO

La Riunione straordinaria della Corte Costituzionale, alla presenza del Capo dello Stato e del Presidente Augusto Barbera, sarà interamente seguita da diretta tv e video streaming: come spiega il comunicato della Consulta, l’evento in diretta a cura del Tg2 sarà trasmesso da Rai 2 dalle ore 11. Dalle ore 12 sarà invece Rai News24 a seguire la conferenza stampa in diretta tv con tutte le domande dei giornalisti al Presidente della Corte Costituzionale.

La relazione del Presidente sarà disponibile dalle ore 12.00 dello stesso giorno sul sito della Corte: per seguire invece l’intero programma di giornata in video streaming, la diretta è affidata a RaiPlay (prima su Rai2 e poi su RaiNews24 in diretta web). L’accesso a Palazzo della Consulta avverrà dalla portineria centrale, in Piazza del Quirinale 41, a partire dalle ore 9.30 e sarà consentito non oltre le ore 10.20.

