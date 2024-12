Sergio Mattarella assente alla Prima alla Scala 2024, perché?

Oggi è il grande giorno della meravigliosa opera, la Prima alla Scala 2024, che vedrà milioni di italiani collegati con il celebre tempio della lirica milanese, pronto a regalare una serata di grande spettacolo. Ci sarà però un assente di spicco, visto che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non presenzierà alla Prima alla Scala 2024, come riportato dall’agenzia di stampa Lapresse, infatti, il Premier salterà il tradizionale appuntamento in quanto impegnato per la riapertura della cattedrale di Notre-Dame, evento attesissimo dopo il rogo del 2019 che ha paralizzato il mondo intero, davanti a quelle immagini strazianti.

Alla Prima alla Scala 2024 non troveremo neanche la Premier Giorgia Meloni, già assente lo scorso anno, mentre a occupare il posto nel palco reale sarà Liliana Segre, pronta a godersi lo spettacolo dal tempio della lirica, mentre sarà presente anche il presidente del Senato Ignazio La Russa insieme al governatore della Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Ospiti illustri dell’evento invece saranno i due tenori Placido Dominguez e Josè Carreras.

Prima alla Scala 2024, non solo l’assenza di Sergio Mattarella: gli ospiti presenti al celebre evento

Per Sergio Mattarella che non sarà presente alla Prima alla Scala 2024, ci saranno comunque diverse altre presenze di spicco, pronte a guadagnarsi la scena nello spettacolo più atteso dell’anno direttamente dal tempio della lirica.

Non mancheranno infatti ospiti di grande caratura, dall’ex premier Mario Monti, presenza fissa del teatro milanese, e Josep Borrell, fino a pochi giorni fa Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Un’assenza di spicco sarà invece quella del Presidente della Corte Costituzionale Augusto Antonio Barbera, che non sarà presente alla Prima alla Scala 2024. Da sottolineare comunque il sold out per lo spettacolo previsto oggi 7 dicembre 2024, così come sono andati esauriti praticamente tutti i biglietti delle repliche in programma.

