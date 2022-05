Cosa è successo tra Franco Bortuzzo e Lulù Selassiè?/ “E’ lui la causa…”

Come stanno le cose tra Lulù Selassiè e Franco Bortuzzo?

Che a Franco Bortuzzo non andasse a genio Lulù Selassiè non è certo una novità. Quando il figlio Manuel era dentro la casa del Grande Fratello Vip e aveva iniziato ad avvicinarsi a Lulù, il padre Franco aveva espresso dubbi su loro rapporto. Franco ha sempre ritenuto che Lulù non fosse adatta per il figlio Manuel. Nelle ultime settimane, dopo la rottura, Franco Bortuzzo è stato raggiunto dal Settimanale Nuovo e ha rivelato: “Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio… Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo”. In cosa ci avrebbe visto lungo Franco Bortuzzo?

Il padre di Manuel Bortuzzo è sempre stato convinto che Lulù stesse con l’ex gieffino per una questione di visibilità. All’epoca del Grande Fratello Vip, Franco Bortuzzo aveva commentato: “Secondo me è un’amicizia, Manuel è fatto così un po’ con tutte le persone. Lui è davvero tanto affettuoso. Non credo al colpo di fulmine. Se Lulù è il tipo di mio figlio? Io credo di no. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex fidanzate che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto”.

Lulù Selassiè ha rilasciato questa settimana un’intervista al Settimanale Chi. La principessa ha preso posizione contro Franco Bortuzzo sostenendo che la sua invadenza nella coppia avrebbe rovinato il loro rapporto: “Noi non abbiamo mai avuto privacy. Il padre di Manuel scendeva in continuazione ed era molto invadente. Manu ha bisogno di sentirsi autonomo e indipendente, ma il padre gli stava addosso. La casa di Manu è separata da quella del padre da una scala a chiocciola, non è che il papà doveva bussare o suonare per entrare., scendeva e basta. Siamo due ragazzi e per me che sono una donna è pure imbarazzante. Volevo stare in mutande e non potevo. Magari io e manu avevamo i nostri momenti di intimità e poi arrivava il padre all’improvviso. Sì è stato molto imbarazzante. Il padre è la causa della crisi e della fine della storia, se non fosse stato per lui noi staremmo ancora insieme”, ha rivelato la ragazza.

Franco Bortuzzo ha però smentito la teoria della principessa spiegando che Manuel aveva meditato da tempo di lasciare la ragazza: “Non voglio alimentare il gossip, dunque non commento. Posso dire che mi sta a cuore la felicità di Manuel e che io lo sostengo sempre nelle sue scelte. Quella di porre fine alla relazione con Lulù, da ragazzo maturo e responsabile quale è, l’ha meditata da tempo. Manuel ha 23 anni: è comprensibile che voglia vivere ogni esperienza, ma i mondi di questi due ragazzi sono profondamente diversi”. Franco Bortuzzo ha sempre pensato che Lulù non fosse adatta per il figlio e queste ultime dichiarazioni sono una conferma ulteriore.











