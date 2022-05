Franco Bortuzzo, nuova stoccata a Lulù “I genitori ci vedono lungo”/ “Si discosta…”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: torna a parlare papà Franco

La fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè continua a far discutere sui social, nelle trasmissioni televisive e anche sui giornali. In tanti hanno messo bocca sull’argomento e, in particolare, sull’influenza che avrebbe avuto la famiglia di lui nella rottura. D’altronde Lulù ha chiaramente accusato Franco, il papà di Manuel, di essere stato causa importante nella loro separazione.

“Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi. – ha dichiarato lei alle pagine del settimanale Chi – E dal primo istante. Mentre io e Manuel facevamo il possibile per trovare un equilibrio nostro e allontanare le negatività. […] È lui la causa. Se non fosse stato per suo padre, io e Manuel staremmo ancora insieme”. Parole forti che hanno trovato la replica di Franco Bortuzzo.

Franco Bortuzzo, nuova frecciatina a Lulù Selassiè

“Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio…” ha dichiarato Franco Bortuzzo alle pagine del settimanale Nuovo, come riporta la collega di Blogtivvu. L’uomo, però, ha riservato comunque alla Selassiè una ben chiara stoccata: “Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo.” D’altronde ha sempre sostenuto che Lulù non fosse nelle corde di suo figlio: “Conoscendo le ex fidanzate di Manuel, posso dire che lei si discosta un po’ come stile di vita…” ha dichiarato.

