Cosa hanno fatto sotto le lenzuola Alex Belli e Soleil?/ Delia: “C’è stata intimità”

Cos’è davvero successo tra Soleil Sorge e Alex Belli sotto le coperte al Grande Fratello Vip? È questa una delle domande posta più volte nella Casa anche dal conduttore Alfonso Signorini ai diretti interessati ma che, ad oggi, non ha ricevuto una chiara risposta. Le versioni, d’altronde, sono contrastanti. Soleil ha ammesso che sotto le coperte con Alex non è accaduto ‘nulla di intimo’, facendo dunque comprendere che non si è andati oltre i baci e le carezze visti anche alla luce del giorno. Diversa, però, è stata la versione data da Delia Duran al suo ritorno nella Casa. La moglie di Alex Belli ha infatti svelato che è stato proprio lui a rivelarle che sotto quelle coperte è accaduto qualcosa di molto più intimo e importante di ciò che ha invece ammesso Soleil.

DELIA DURAN/ "Soleil? Senza rispetto", poi attacca Alex "Mania di protagonismo!"

“Alex mi ha confessato tutto. – ha ammesso la Duran, spiegando – C’è stata un’intimità tra lui e Soleil. Me lo ha confessato dopo che l’ho perdonato. Questo è stato lo sbaglio più grande che ho fatto. Perché tu sai, quando ami sei cieco no?”, è stato poi lo sfogo della Duran. In merito, però, a non esporsi mai personalmente è stato Alex: che lo faccia stasera, nel corso del suo nuovo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip?

