Cosa significa X Mas? Maglietta Decima Mas di Montesano/ Ecco perché è stato cacciato dalla Rai e Ballando

X Mas, la maglietta Decima Mas che è costata l’espulsione Enrico Montesano: il vero significato

La maglietta della Decima Mas indossata da Enrico Montesano durante le prove di Ballando con le Stelle, ha spinto la Rai ad una decisione inevitabile: eliminare il comico dal programma di Milly Carlucci. Ma cos’è esattamente la X Mas e cosa ha significato in passato? Ebbene la maglietta indossata dall’attore e concorrente di Ballando con le stelle, nasce nel 1941, in riferimento al reparto speciale dei mezzi d’assalto della Regia Marina Italiana. Il motto “Memento audere semper” (ricordati di osare sempre), fu coniato in origine da Gabriele D’Annunzio. La X Mas è strettamente collegata ad alcuni nomi noti della Marina italiana, come ad esempio Teseo Tesei morto a Malta in un’operazione fallita e Luigi Durand de La Penne.

Enrico Montesano: "Maglia fascista a Ballando? Trattato peggio di un mafioso"/ "Ho educazione antifascista"

Con l’armistizio del 43, la X Flottiglia Mas, si spaccò e gli elementi rimasti al Sud rinominare l’unita’ “Mariassalto”, di base a Taranto, e tornarono a combattere al fianco degli alleati. Buona parte della Decima fu bloccata nel porto di La Spezia sotto il comando di Junio Valerio Borghese ed entrò a far parte della Marina Nazionale Repubblicana al fianco del Terzo Reich.

Ballando con le stelle, Enrico Montesano ha fatto il saluto romano?/ Lui si difende ma la Rai lo inchioda...

Pugno duro nei confronti di Enrico Montesano, Lucarelli: “Sapeva tutto”

In seguito ad un attacco contro un treno Parma-La Spezia, nel quale persero la vita alcuni marò, la Decima organizzò una contromossa che provocò la morte di 12 partigiani. E, sebbene dichiarassero di combattere contro gli anglo-americani e non contro gli italiani, alcuni membri della flottiglia presero parte ad azioni violente anche contro la popolazione civile.

In questo senso si menzionano le stragi nazisti di Forno, in provincia di Massa, e quella di Borgo Ticino, entrambe considerate crimini di guerra. Dunque pugno duro nei confronti di Montesano, ‘smascherato’ proprio da Selvaggia Lucarelli, giornalista e giudice del programma Ballando con le stelle. “Sapeva che la palestra è piena di telecamere. E poi quel capo era pesante, faceva sudare, ma lui l’ha messo lo stesso“, ha commentato dopo i provvedimenti presi dalla Rai.

Enrico Montesano, parla l'agente/ "Per le prove indossa 4-5 maglie, la domestica..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA