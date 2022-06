Cosa succede se c’è un positivo alla Maturità 2022?/ Esami suppletivi a luglio, poi…

Cosa succede se c’è un positivo al Coronavirus alla Maturità 2022? Un quesito che ha ragion d’essere, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui, complice la diffusione della sottovariante Omicron 5, il rischio di imbattersi in un candidato contagiato non è certo così basso. Naturalmente, l’ipotesi è stata presa in considerazione a tempo debito dai vertici scolastici ministeriali, i quali hanno stabilito che, qualora un candidato risultasse positivo in occasione delle prove scritte di mercoledì 22 e giovedì 23 giugno 2022, potrebbe non svolgerle e ripresentarsi il 6 e il 7 luglio, quando si terrà la prova suppletiva.

"Anche il vaccino causa Long Covid"/ Studio: "Effetti indotti da anticorpi per Spike"

Il punto, però, è un altro: gli esami potrebbero andare avanti sino a fine luglio, qualora ci fosse anche un solo positivo al virus in occasione della Maturità 2022. Questo perché, nelle giornate dedicate alla prova suppletiva, dovranno tenersi anche gli orali che sosterranno gli scritti regolarmente nei prossimi due giorni. Come fare, dunque, per garantire la regolarità di ogni singola prova con il solo personale docente arruolato?

Crisanti: “Test fai da te dannosi, vanno aboliti”/ “Vaccini di settembre? Già vecchi”

MATURITÀ 2022, COSA SUCCEDE SE C’È UN POSITIVO AL CORONAVIRUS: LE PAROLE DEI PRESIDI

Un interrogativo che i colleghi de “Il Messaggero” hanno “girato” al presidente dell’Associazione Nazionale dei Presidi di Roma, Mario Rusconi, il quale ha fatto il punto della situazione: “Per gli scritti è necessaria la vigilanza. Si possono coinvolgere i docenti della scuola, altrimenti bisogna fermare gli orali per due giorni”. Ecco allora che, se per 48 ore i colloqui fossero sospesi, con i candidati della prova suppletiva che saranno peraltro interrogati in coda, si potrebbe andare avanti con la Maturità 2022 fino al termine del mese di luglio, anche per un solo alunno positivo

Bollettino vaccini covid oggi 21 giugno/ Quarte dosi a quota 836mila inoculazioni

Paola Senesi, preside del liceo “Giulio Cesare” di Roma, sulle colonne del quotidiano sopra menzionato ha asserito: “Avremo dettagli maggiori, ma negli anni passati, quando comunque la prova suppletiva era prevista in casi di malattia, non accadeva che si svolgesse in concomitanza degli orali. I calendari venivano rivisti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA