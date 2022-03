Cosa succederà nella terza stagione di Doc Nelle tue mani?/ Spoiler di Pierdante Piccioni “Alcuni rapporti…”

Pierdante Piccioni fa spoiler sulla terza stagione di “Doc Nelle tue mani”: “Alcuni rapporti…”

La seconda stagione di “Doc Nelle tue mani” si è conclusa con un boom di ascolti. Il medico a cui si è ispirata la storia, Pierdante Piccioni ha confermato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni che è iniziata la fase di scrittura della terza stagione. Le riprese della serie inizieranno nel 2023 ma Pierdante ha già anticipato cosa succederà nella terza stagione di Doc Nelle tue mani: “Ci sarà sempre un mix tra casi veri e aspetti privati. Ci saranno nuove storie. Certi rapporti continueranno altri si interromperanno. Storie vere e metodo empatico. Questo è il patto tra due entità alla pari, quali sono medico e paziente”. Pierdante Piccioni e Luca Argentero sono diventati amici grazie a questa serie. Pierdante Piccioni ha rivelato che la pandemia ha ostacolato un po’ i loro rapporti ma poi ha aggiunto: “Con Luca Argentero ci sentiamo per le cose importanti. Purtroppo il Covid ha impedito a lui di venire a Pavia da me e a me di andare a Città delle Pieve o a Milano da lui”. Con Luca Argentero, Pierdante Piccioni ha condiviso anche delle iniziative solidali.

Pierdante Piccioni ha stretto anche un ottimo rapporto con Pierpaolo Spollon e Matilde Gioli. “Pierpaolo Spollon è il mio cocco nella vita”, ha ammesso Piccioni che passerà con l’attore tre giorni al Festival Series Mania in Francia. Il medico si è trovato ad essere all’improvviso al centro dell’attenzione mediatica. Un po’ di imbarazzo per lui ma a risentirne maggiormente è stata la sua ex moglie: “Sì, anche se ogni tanto storceva il naso: penso che si sia immedesimata nell’ex moglie tradita e abbandonata. Ci abbiamo anche scherzato sopra, così come i miei figli. Il piccolo dice: Perché mi avete fatto morire? Il grande: Perché mi avete fatto femmina?”, ha scherzato in un’intervista a Vanity Fair.

Pierdante Piccioni e il rapporto con la popolarità dopo “Doc”: “Con Luca Argentero…”

Pierdante Piccioni ha dovuto fare i conti con l’improvvisa popolarità. Il successo della serie Doc Nelle tue mani ha stravolto e cambiato la sua vita. Al Settimanale Oggi, Pierdante ha confidato: “Con Argentero ci invitano in tutto il mondo a presentare la serie. Siamo stati chiamati in un mucchio di quei Paesi che non li ricordo tutti, dal Canada alla Nigeria, dal Sudafrica alla Spagna, al Brasile, all’Australia. È diventato quasi un secondo lavoro, che faccio fatica a ritagliarmi negli spazi che mi restano in ospedale”. A fine marzo, Pierdante Piccioni uscirà con il suo libro “Doc due” basato sulla storia della fiction che ormai induce a identificarlo con l’attore che lo interpreta. “Quando vado alla mensa dell’ospedale, la signora Maria mi chiama sempre: “Ehi Doc, che cosa mangiamo oggi?”. Poi mi riempie il piatto con doppie porzioni. Basta Maria, le dico. “Ti vedo troppo patito in tv, devi mangiare”. Ma quello è Argentero, non sono io. Lei non ci sente. “Aaah, Doc, mangia e stai zitto””, ha concluso.

La Rai ha già dato il via libera alle riprese di Doc Nelle tue mani. D’altronde Luca Argentero lo aveva già anticipato in un’intervista a SuperGuida TV: “Credo che la terza stagione sia nel pensiero di tutti come un passaggio necessario per continuare a raccontare questa storia”. Nessuna anticipazione è ancora disponibile a proposito della trama. Ad ogni modo, tutto dovrebbe ripartire dall’esito del tentativo di Fanti (Argentero) di riottenere il primariato. Entusiasta Luca Argentero: “Per me potremmo andare avanti anche 20 anni se riusciamo a mantenere vivo il racconto”.











