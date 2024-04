Cos’è la malattia autoimmune di Costantino Vitagliano/ “Oggi mi mancano le forze, si va avanti a tentativi”

Cos’è la malattia autoimmune di Costantino Vitagliano: “Non si sa come andrà”

Costantino Vitagliano è affetto da una rara malattia autoimmune che lo ha costretto per molto tempo in ospedale: “Prima non mi fermava nessuno. Oggi le forze mi mancano, lo vedo quotidianamente. Alle 5 di mattina sono già sveglio, poi verso le 14.30 cominciano il down, i capogiri. Se l’interruttore è spento. Mai avrei pensato che potesse succedermi, a 49 anni. La verità è che non si sa come andrà“.

Ma cos’è la malattia che ha colpito l’attore nel dettaglio? Si tratta di una patologia autoimmune, un disturbo che si caratterizza dalla reazione anomala del sistema immunitario, che attacca erroneamente i tessuti sani riconoscendoli come estranei. Vitagliano ha svelato come ha scoperto tutto: “Mi ero rotto un tendine di un dito giocando con mia figlia Ayla sul divano, avevo il dito steccato da 6 settimane. Sono andato dal mio medico per un controllo, avevo un dolore allo sterno che ho ancora adesso. Ho fatto un’ecografia. Avevo e ho una macchia sull’aorta ombelicale: sono andati tutti in ansia, ricoverandomi d’urgenza. Mi hanno fatto capire che era una situazione pericolosa”.

Costantino Vitagliano il racconto della malattia autoimmune che lo ha colpito

Costantino Vitagliano, ospite a Verissimo, ha aperto il cuore al pubblico parlando del giorno in cui ha scoperto della malattia: “Sono andato in panico totale, ero nel reparto di chirurgia tumorale: sono andato in ansia, i dottori non sapevano. Ho cominciato a pensare ‘sto morendo e non vogliono dirmelo’. Ho perso 12 chili in 10 giorni. Ho fatto 29 giorni di esami, alla fine siamo arrivati ​​alla conclusione che non ho un cancro. Sono autoimmune, oggi devo stare completamente a riposo“.

E ancora: “Mi hanno messo uno stent, ho questa massa che ogni giorno mette in pericolo l’aorta. Devo prendere pillole dalle 8 di mattina, ho iniziato una terapia per una malattia assolutamente rara. Ad oggi, si tratta di tentativi di cura. Prendo dosi di cortisone da cavallo, l’unico antinfiammatorio che non mi fa avere dolore. Si va avanti a tentativi“. La’ttore ha poi aggiunto: “E’ una situazione che mi ha profondamente cambiato. Cerco di essere ciò che ero, cerco di non farmi vedere in un certo modo da mia figlia, che ha 8 anni, ma non sempre ci riesco“.

