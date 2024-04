Chi è la fidanzata di Costantino Vitagliano?/ Dopo Luba Mushtuk, l’unico amore è la figlia Ayla

Fidanzata Costantino Vitagliano: nessuna novità nella vita dell’ex tronista

Chi è la fidanzata di Costantino Vitagliano? La risposta potrebbe arrivare dal diretto interessato. Nella puntata di oggi, giovedì 18 aprile 2024, de La volta buona, tra gli ospiti ci sarà proprio Costantino Vitagliano, pronto a raccontarsi senza filtri svelando anche dettagli della sua vita sentimentale. Il volto televisivo, che recentemente ha parlato della rara malattia che lo ha colpito, nel salotto di Caterina Balivo, parlerà così non solo del suo stato di salute, ma anche della sua vita privata svelando se abbia o meno una fidanzata.

In attesa di ascoltare le nuove dichiarazioni, Vitagliano, a Verissimo, ha svelato di non sentirsi pronto, in questo momento particolare della sua vita, per l’amore: “In questo momento non avrei proprio la testa per un rapporto. In una relazione bisogna dare e ricevere, io non riuscirei a dare in questo periodo“. L’attore ammette di essere single da diverso tempo e svela il motivo: “È un po’ che non ho relazioni fisse. Dopo la morte di mia mamma, mi sono allontanato da tutto e ho voluto godermi mia figlia“.

Costantino Vitagliano: nessuna fidanzata ma grande amore per la figlia Ayla

Non avendo una fidanzata, Costantino Vitagliano rivolge tutte le sue attenzioni alla donna più importante della sua vita. L’ex tronista ha avuto la figlia Ayla dalla relazione con l’ex compagna Elisa Mariani: “Ho i miei giorni stabilità e me la godo nei tempi che ho. Lei è dolcissima e poi lei è come se fossi io, donna. Ah i miei occhi. Sono felicissimo di averla avuta“.

“Diventare padre? E’ bellissimo. Non è l’aver messo la testa apposto, ho scoperto cosa significa avere una figlia: ho origini meridionali e sono già geloso. Quando mi dice “pa”, sbrodolo: le emozioni che mi fa provare non centrano nulla con ciò che ho passato nella mia vita. E’ il momento più alto della mia vita”. E ancora: “Non ci si prepara a diventare papà: le donne vivono ogni minimo momento, da quando è nata me la sono goduta dal primo momento” dichiarava l’attore a Vieni da me.

