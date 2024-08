Sono diversi i riconoscimenti dedicati al mondo della musica e ai suoi interpreti più celebri e significativi. In Italia, uno dei riconoscimenti di maggior prestigio è sicuramente il Premio Tenco. Dedicato al compianto cantautore Luigi Tenco, viene assegnato dal 1974 in un’altra occasione musicale degna di nota: il Festival di Sanremo.

Ma cos’è il Premio Tenco e quali sono le qualità e i meriti necessari per riuscire a ottenere il prestigioso riconoscimento musicale italiano? Innanzitutto, si tratta di un premio principalmente rivolto e destinato a quegli artisti capaci di dare un significativo apporto alla canzone d’autore italiana. A sua volta e nel corso degli anni il Premio Tenco si è suddiviso in altre tipologie rispetto alla prima di riferimento che era quella dei cantautori.

Come anticipato, la tipologia principale del Premio Tenco è quella per i cantautori; alla quale presto si è aggiunta quella per gli operatori culturali. Per 13 anni è stato istituito anche il Premio ‘Siae/ Club Tenco’ destinato ai giovani talenti. Dal 2006 al 2010 venne invece istituito il premio per ‘I suoni della canzone’ e dedicato come si può intuire a strumentisti e arrangiatori. Ma chi sono i vincitori del Premio Tenco?

Dal 1974 ad oggi, sono innumerevoli i vincitori del Premio Tenco; alcuni ancora oggi pilastri della musica italiana e altri che hanno invece trovato fortuna all’estero. La prima edizione del riconoscimento dedicato a Luigi Tenco è stata vinta da 4 mostri sacri della musica italiana: Sergio Endrigo, Giorgio Gaber, Domenico Modugno e Gino Paoli, ai quali si aggiunge Leo Ferrè. L’edizione di quest’anno ha visto invece trionfare e aggiungersi ai vincitori del Premio Tenco uno dei cantautori più seguiti e apprezzati degli ultimi anni: Diodato.

