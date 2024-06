Sanremo 2025, Carlo Conti frena su Alessandro Cattelan e altri co-conduttori/ “Ci penserò alla fine”

Alessandro Cattelan, Elodie, Alessia Marcuzzi: chi affiancherà Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025?

Nelle scorse settimane è stato annunciato il nome del prossimo conduttore di Sanremo: Carlo Conti. Non si tratta di una novità, il conduttore toscano ha presentato la kermesse per tre anni consecutivi, dal 2015 al 2017, è dunque ha tutte le carte in regola per prendere il posto di Amadeus. Le novità della prossima edizione saranno tante ed alcune sono state annunciate di recente nel corso di un’intervista al Tg1 Mattina. In un’altra intervista, invece, concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha fatto chiarezza su chi saranno i co-conduttori che saliranno sul palco dell’Ariston al suo fianco.

Carlo Conti rivoluziona Sanremo 2025: tornano Big e Nuove Proposte/ Meno canzoni e Dopofestival

Dagospia nei giorni scorsi ha lanciato lo scoop bomba di Alessandro Cattelan non solo co-conduttore del Festival di Sanremo 2025 ma addirittura impegnato in ben tre ruoli. Innanzitutto a lui sarebbe stato affidato il ritorno del Dopo Festival, un ruolo nella giuria per selezionare i brani di Sanremo Giovani promossi in finale e la co-conduzione di una delle cinque serate. Tuttavia, il conduttore toscano sembra frenare su tutti questi rumors. Durante l’intervista al settimanale, infatti, ha rivelato: “Solo alla fine penserò ai co-conduttori che saranno accanto a me in questa bella avventura”.

Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti/ Dalla rottura alla riconquista: ora sono inseparabili!

Carlo Conti confessa: “Non ho pregiudizi sulle canzoni in gara a Sanremo 2025”

La macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2025 è già partita ed il conduttore pur avendo le idee chiare e tanti anni d’esperienza sente sulle sue spalle il peso della responsabilità di un evento così importante. Durante l’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, ha confessato: “La scelta degli artisti in gara è quella per cui sento una grande responsabilità e dipende dai brani che presenteranno. Le canzoni sono la cosa fondamentale, senza preclusioni di nomi”. E poi ancora ha aggiunto: “Dopo il regolamento passerò all’ascolto dei brani delle nuove proposte, a seguire ci sarà quello dei big” Carlo Conti ha già fornito delle anticipazioni su Sanremo. Innanzitutto si chiuderà intorno all’1 di notte, le canzoni in gara saranno di meno rispetto a quelle degli ultimi anni. Ed inoltre tornerà anche la suddivisione in Big e Nuove Proposte con due gare e due vincitori distinti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA