Cos’è successo tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra?/ Lei: “Violenza psicologica!”

Cosa è accaduto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra di così grave? È quanto molti si chiedono dopo le dichiarazioni dell’attrice durante il primo confronto con l’ex fidanzato al Grande Fratello Vip 2020. È chiaro che tra i due c’è qualcosa di irrisolto, un asti che si basa su un torto non perdonato; sì, ma cosa? Se lo chiede anche Alfonso Signorini, che cerca di ottenere una risposta dai due in diretta, soprattutto dopo il nuovo attacco della Del Vesco. “Tu sai cosa hai fatto e io sono una signora a non dire quello che hai fatto. Non stuzzicare il cane che dorme!” è l’avvertimento che la bella attrice lancia a Massimiliano in un faccia a faccia in diretta. Lui non le dà corda e, anzi, quasi sembra preferire che lei effettivamente taccia queste cose.

Adua Del Vesco Vs Massimiliano Morra: nuovo scontro in diretta

Adua Del Vesco continua e dichiara: “Le cose che mi hanno fatto schifo te le ho già detto, non vieni a chiedermi scusa qua perché siamo al GF! Sono successe delle cose… non voglio dirle e non le dirò!” rincara ancora la dose. A niente servono le parole di Signorini, Pupo e Antonella Elia, che cercano di carpire qualcosa, anche per dare al pubblico quel ‘pezzo mancante’ che, però, non arriva, almeno per ora. Nessuno dei due, infatti, vuole dare al pubblico ciò che adesso desidera. Solo sul finale, Adua parla di violenza: “Non mi ha picchiata ma esiste anche la violenza psicologica! Lui ha avuto una serie di atteggiamenti che mai mi sarei aspettata!”



