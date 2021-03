Cosenza, investe e uccide il fratello/ “Vittima aveva relazione con la nipote 22enne”

Prima lo ha investito, poi lo ha schiacciato più volte in preda alla rabbia: così il 45enne Giuseppe Marino ha ucciso il fratello Pasquale, più grande di lui di 2 anni. La tragedia ha sconvolto la comunità di Mongrassano, provincia di Cosenza: un brutale omicidio legato, a quanto risulta al momento, alla relazione amorosa tra la vittima e la nipote 22enne, figlia del killer.

Come ricostruito dai colleghi della Gazzetta del Sud, i due fratelli si erano dati appuntamento sulla strada che dal centro storico di Mongrassano parte verso Cerzeto: tra i due sarebbe scoppiata una lite furibonda, dopo la quale Giuseppe Marino sarebbe salito in macchina per poi travolgere e uccidere il fratello, schiacciando a più riprese il corpo inerme. Il killer si è poi dato alla fuga, ma è stato individuato e fermato dai carabinieri della compagnia locale.

CHOC A COSENZA: IL POSSIBILE MOVENTE DEL DELITTO

Come dicevamo, il dramma di Cosenza sarebbe legato alla relazione amorosa instaurata dalla vittima con la nipote 22enne, figlia del killer. Uno sgarbo incredibile per Giuseppe Marino, ha evidenziato la Gazzetta del Sud, ma non solo. Secondo quanto circolato nelle ultime ore, i due innamorati avrebbero pensato ad una fuga da Mongrassano, per poter vivere in serenità la loro storia. Il brutale omicidio è stato preceduto da un altro fatto allarmante: due settimane fa l’assassino sarebbe andato a casa del fratello minacciandolo con una pistola e sparando dei colpi in aria. Attese conferme nel corso delle prossime ore sui fatti del Cosentino: Giuseppe Marino è stato interrogato dal pm Donatello Donato e dal procuratore capo Maria Spagnuolo, attualmente si trova nel carcere di via Popilia con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

