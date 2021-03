Ilenia Fabbri, interrogatorio Claudio Nanni/ Barbieri “Disse di far sparire il corpo”

Sono attese importanti novità quest’oggi in merito all’omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne di Faenza uccisa lo scorso mese nella propria abitazione. Oggi si terrà un nuovo interrogatorio di Claudio Nanni, l’ex marito, in carcere assieme a quello che è considerato l’omicida materiale, Barbieri. Ad aggiornare la vicenda è il programma di Rai Uno, Storie Italiane, con l’inviato Edoardo Lucarelli che ha spiegato: “Il Nanni dovrà sottoporsi a questo interrogatorio, sarà un momento molto importante; mercoledì scorso ha parlato Barbieri e vedremo cosa risponderà il Nanni per capire se aggiungerà dei dettagli importanti. Rispetto alle prime dichiarazioni del Barbieri dell’8 marzo, quando aveva detto che Nanni lo aveva mandato per uccidere Ilenia Fabbri e simulare un furto finito male”.

Questa sarebbe la novità delle ultime ore: “Da quanto trapelato dai verbali del secondo interrogatorio Barbieri avrebbe corretto il tiro: Nanni gli avrebbe detto di uccidere la donna e di fare sparire il corpo, simulando un allontanamento volontario, un punto molto importante che verrà cointestato oggi al Nanni e vedremo come risponderà”.

ILENIA FABBRI: CHI MENTE FRA CLAUDIO NANNI E BARBIERI?

Ricordiamo che Claudio Nanni, l’ex marito di Ilenia Fabbri, ha raccontato fino ad oggi una versione differente, e secondo lo stesso avrebbe chiesto al killer di spaventare solamente l’ex moglie: “Il Nanni ha detto che ha mandato Barbieri in casa dell’ex ma che doveva semplicemente spaventarla, entrare alle 6:00 del mattino appena avevo lasciato la casa per andare a prendere l’auto, non doveva ucciderla. Cambia anche la cifra in ballo – prosegue l’inviato di Storie Italiane – il Nanni doveva dare 2.000 euro al killer, una cifra del tutto inferiore rispetto a quanto sostenuto da Barbieri che parlava invece 20mila euro più un’auto usata. oggi sentiremo cosa dirà”. L’avvocato Maffuccini, la difesa di Claudio Nanni, è stato intercettato da Storie Italiane prima del suo ingresso per l’interrogatorio: “Sta abbastanza bene, la seconda versione di Barbieri l’apprendo da lei, vogliamo prima leggere le sue dichiarazioni prima di commentarle, comunque aggiunge dettagli ogni volta. Claudio Nanni ha scritto alla figlia e alla sorella, non so il contenuto degli scritti”.

