Cosmary Fasanelli, ritorno di fiamma Alex Wyse?/ Il cantante: “No. Ho solo visto un video e commentato”

Cosmary Fasanelli e Alex Wyse si erano conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ma la loro storia era naufragata poco dopo l’uscita dal talent show di successo di Canale 5. A distanza di più di un anno alcuni indizi lasciano pensare che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma o almeno un riavvicinamento. Il primo arriva dai social dove la ballerina ha condiviso un video su TikTok con la canzone “La mia canzone per te”, il nuovo singolo di Alex che peraltro è stato anche taggato.

Tra i commenti, guarda caso, c’è anche quello del cantante che le ha scritto: “abbi cura di te”. Naturalmente i fan hanno interpretato questi segnali come un possibile ritorno di fiamma tra i due, anche se proprio il cantante durante una intervista rilasciata a Radio Godot ha rivelato: “no. Ho solo visto un video che mi ha fatto piacere che lei ha messo e ho commentato come mi sono sentito di commentare anche secondo la canzone. Ho scritto una frase riguardo la canzone che in quel contesto potevo dedicare anche per la nostra situazione dato che mi ha fatto piacere e ho semplicemente commentato”. Nessun ritorno di fiamma quindi tra i due, anche se Alex ha confermato di essere rimasto in ottimi rapporti con la ex: “ci scambiamo messaggi amichevoli, non nutro rancore su queste cose”.

La storia tra Cosmary Fasanelli e Alex Wyse è finita per la presenza di Nunzio Stancampiano? Non è dato saperlo, visto che una volta che i due allievi sono usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi hanno confermato con un messaggio social la fine della loro storia d’amore. Poco dopo la ballerina è stata avvisata in compagnia del collega Nunzio Stancampiano con cui ha vissuto una storia. Proprio il ballerino Nunzio ha raggiunto Fabrizio Corona per rilasciare alcune rivelazioni come raccontato dall’ex paparazzo dei vip: “lui è venuto qui per svelare quello che è successo e che non sapete. Infatti ci ha dato una notizia. Nunzio infatti ha conosciuto Cosmary ad Amici, quando però lei stava con Alex. Tutto tra loro due è nato fuori dal programma, mentre però Alex era ancora nella scuola di Amici di Maria. Voi due iniziate la vostra relazione a inizio maggio e lei lo lascia il 5 luglio. Quindi possiamo dire che Alex è stato un cornuto per dei mesi? Possiamo dirlo che ha avuto le corna? Bene, Alex benvenuto nel mondo dei cornuti”.

Poco dopo è stato Nunzio a prendere posizione scrivendo sui social: “buonasera a tutte, vi voglio dire di ascoltarmi. Non insultate nessuno, se insultano lasciate pure fare, rimaniamo nell’educazione che ci ha sempre contraddistinto senza cadere nelle provocazioni. Per quanto riguarda tutta questa vicenda alla fine della fiera ci saranno le prove schiaccianti sia per me che per Alex, che non c’entra niente ma è stato chiamato in causa per fare un collegamento al tutto. Fate mettere ancora più like, che appena escono le prove, si vede chi è vero e chi è falso. Prendete la vita con filosofia. Baci, vi voglio bene”.











