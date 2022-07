Cosmary vicina a Nunzio, dopo la rottura con Alex/ Che succede dopo Amici 21?

Amici 21, Cosmary Fasanelli al centro del gossip: la ballerina lascia Alex e spunta un nuovo amore

Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio nel ballo e la lovestory con il cantante Alex Wyse avviati ad Amici 21 di Maria De Filippi, Cosmary Fasanelli torna al centro dell’attenzione mediatica, e i motivi sono presto detti. In un intervento social la ballerina modern, che è ora parte integrante del corpo di ballo di Battiti live 2022, ha confermato i rumor che la vedevano in crisi con Alex, ufficializzando la loro rottura post-Amici 21: “Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora voglio concentrarmi su quello”. Ma non è tutto. Perché inoltre, in queste ore, il gossip sulla ballerina s’infiamma per degli avvistamenti diventati virali nel web, che la vedono beccata in atteggiamenti complici con Christian Stefanelli e Nunzio Stancampiano, in particolar modo con quest’ultimo, ex allievo latinista di Raimondo Todaro e come Christian ex compagno di studio di Cosmary ad Amici 21.

cosmary e nunzio stavano palesemente facendo del gossip e noi non sapremo mai su chipic.twitter.com/vPdiV60XrN — 𝗅𝖾𝗇𝖽𝗈𝗋𝗆𝗂𝗇 (@cmqgloria) July 9, 2022

Cosmary e Nunzio vicini: la verità dopo Amici 21

Cosa succede, quindi, tra Nunzio e Cosmary, dopo il talent prodotto e condotto da Maria De Filippi? A quanto pare, anche alla luce dell’ingaggio nel corpo di ballo di Battiti live 2022, Cosmary e Nunzio, insieme a Christian, avrebbero consolidato i loro rapporti stretti ad Amici 21, e la loro amicizia -perché di questo si tratterebbe- si sarebbe quindi fortificata. Anche perché la ballerina ad oggi non ha dichiarato di essere innamorata e di vivere una nuova storia d’amore, a differenza di quanto si possa pensare sul suo conto.

Nel frattempo l’ormai ex fidanzato, Alex Wyse, replica a Casa Chi rispetto alla possibilità che lui possa prendere parte al cast di Sanremo 2023 condotto da Amadeus: “Sanremo è una cosa che ho sempre guardato e sperato un giorno di poterci arrivare, ma serve la canzone giusta. Non mi presenterei mai solo per presentarmi”.













