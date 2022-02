Costa: “Da 11 febbraio stop mascherine all’aperto in zona bianca”/ “Segnali positivi”

L’ordinanza che prevede l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in Italia scadrà il prossimo 10 febbraio ed il Governo non sembrerebbe volerla rinnovare: il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha annunciato lo stop della misura a partire dal giorno successivo, almeno in zona bianca. Da capire ancora cosa accadrà invece in zona gialla e in zona arancione. “Bisogna dare un segnale positivo ai cittadini”, ha detto ai microfoni dell’ANSA.

Gli esperti che in questi mesi hanno sottolineato la poca utilità dell’indossare i dispositivi di protezione in ambienti non al chiuso, dato che il rischio di trasmissione del Covid-19 all’aria aperta è minore. Adesso pare che dunque la misura di prevenzione possa essere definitivamente eliminata, anche in virtù del fatto che la curva epidemica non desta particolare allarme ed anche altri provvedimenti di restrizione stanno per essere allentati (anche le discoteche, ad esempio, potrebbero ottenere il permesso per la riapertura).

Costa: “Da 11 febbraio stop mascherine all’aperto in zona bianca”. L’annuncio

“L’ordinanza sulle mascherine da tenere all’aperto in zona bianca sicuramente non verrà prorogata, quindi dall’11 di febbraio (l’ordinanza scade il 10) toglieremo le mascherine all’aperto in zona bianca”, così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto ai microfoni dell’ANSA, ha annunciato l’allentamento della misura.

E sulle altre aree in cui i rischi dovrebbero essere più elevati: “Subito dopo ci sarà occasione per decidere se togliere l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto anche in zona gialla e arancione con un provvedimento del Ministero della Salute condiviso con il Cts. Ma direi che già oggi non vedo grandi differenze tra zone gialle e arancioni perchè i contagi sono in calo e la campagna vaccinale va molto bene”, ha concluso. L’Italia si avvia dunque verso il ritorno alla normalità in vista dell’arrivo della primavera, con la speranza che i dati relativi ai contagi del Covid-19 non tornino a salire.

