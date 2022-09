Costa: “Prossimo passo annullare isolamento asintomatici”/ “Sforzo verso normalità”

Torna allo scoperto il sottosegretario alla salute, Andrea Costa. Presente oggi presso l’ospedale San Martino di Genova, visita guidata dal professor Matteo Bassetti, direttore di malattie infettive, è tornato a parlare del covid, e degli sforzi fatti negli ultimi mesi per il ritorno alla normalità. Andrea Costa è sempre stato fra gli esponenti del governo Mario Draghi e gli addetti ai lavori, in qualche modo “aperturista”, conscio che negli ultimi tempi, con l’avvento della variante Omicron, il virus fosse mutato profondamente.

Serviva quindi un diverso approccio ai malati covid e più volte si è speso negli ultimi mesi per appellarsi ad una riduzione della quarantena, cambiamento che è giunto in via ufficiale negli scorsi giorni e che ha ridotto da 7 a 5 giorni l’isolamento per i malati da coronavirus. “Dobbiamo fare uno sforzo in più verso la normalità – le parole di Andrea Costa rilasciate oggi a Genova, e riportate poco fa dal sito di SkyTg24 – che significa arrivare a prendere la decisione di annullare l’isolamento per i positivi senza sintomi, che sarebbe il vero passo in avanti”.

ANDREA COSTA, LE PAROLE IN VISTA AL POLICLINICO DI GENOVA

E a proposito dell’introduzione della quarantena cosiddetta ‘light’, Andrea Costa ha spiegato: “Abbiamo già fatto un primo passo che prevede la riduzione dei giorni di isolamento per i positivi senza sintomi e confido che nei prossimi giorni si possa fare questo ulteriore intervento che rappresenterebbe il passaggio definitivo da una fase pandemica a un fase endemica”, riferendosi alla possibilità che un infetto senza sintomi possa evitare del tutto l’isolamento, con accurate precauzioni.

Difficile comunque che questo importante passaggio venga preso proprio in queste settimane, alla luce dell’avvento dell’autunno e di una stagione dove tipicamente i casi di covid sono aumentati per l’arrivo del freddo e la maggior “chiusura” delle persone in casa. Questa novità potrebbe essere piuttosto introdotta in occasione dell’avvento della primavera 2023: staremo a vedere cosa succederà.

