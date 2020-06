Costantino Vitagliano “Il trono? Non è che un pezzo di legno”/ La replica del web!

Ne è passato di tempo da quando a Uomini e Donne faceva il suo ingresso in studio il primo tronista, poi diventato vero e proprio simbolo del programma. Lui era Costantino Vitagliano e il percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi fu per lui l’inizio di una nuova vita, non solo dal punto di vista sentimentale. Quello di Costantino fu l’inizio di un vero e proprio idolo e, ancora oggi, l’ex tronista è amatissimo dal pubblico italiano. E spesso, infatti, ricorda quello che è stato l’inizio della sua avventura televisiva. L’ultimo cenno a quel “trono” che l’ha reso ciò che è oggi è arrivato sui social, dove Costantino ha pubblicato una frase che a qualcuno è quasi parsa essere una sorta di stoccata.

Costantino Vitagliano stuzzica, il web replica: “Quel trono ti ha fatto avere successo”

“Un trono non è che un pezzo di legno rivestito di velluto” ha infatti scritto Costantino Vitagliano sull’ultimo post pubblicato su Instagram, una foto a petto nudo che ha fatto impazzire le tantissime fan. C’è chi ha trovato la frase quasi una “frecciatina” e gli ha ricordato che “Quel trono ti ha fatto conoscere e avere successo”, e chi invece lo ha elogiato, ricordandogli che “Sei tu l’unico e vero tronista mai esistito”. E c’è ancora chi lo stuzzica e gli chiede se sarà mai possibile vederlo nuovamente sul trono, o magari al trono Over di Uomini e Donne. Costantino, però, non replica ma regala una faccina sorridente a tutti i fan che ancora oggi, anni dopo il suo primo ingresso nello studio di Canale 5, lo supportano.





© RIPRODUZIONE RISERVATA