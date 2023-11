Costantino Vitagliano ricoverato in ospedale: “Sono qui per una cosa rara”/ Il messaggio ai fan su Instagram

Costantino Vitagliano ricoverato in ospedale: il video in cui svela tutto

Sono ormai diversi giorni che le condizioni di salute di Costantino Vitagliano destano grande apprensione. I suoi followers sono infatti piuttosto preoccupati, dopo aver appreso che lo storico ex tronista di Uomini e donne è stato ricoverato in ospedale. Attraverso alcune Instagram stories ha voluto documentare una situazione delicata, legata ad una malattia di cui però ancora non si conoscono i dettagli. Tuttavia, per informare i fan e spiegare meglio cosa sta accadendo, Vitagliano ha voluto condividere un breve video sul proprio profilo Instagram.

“Sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qua. Sono qui per una cosa rara, talmente rara che, dopo tutti gli esami che sto facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere”, ha ammesso. Nel video, dunque, viene manifestata estrema incertezza circa lo stadio della malattia, i dettagli e la possibile cura. Al momento, infatti, si tratterebbe di una patologia rara che anche i medici stanno accuratamente esaminando, al fine di trovare la migliore terapia per riportare l’ex tronista in salute.

Costantino Vitagliano, il supporto dei fan

Si protrae, dunque, il ricovero di Costantino Vitagliano. L’ex tronista di Uomini e donne è costretto a rimanere ancorato alla sua camera d’ospedale per sottoporsi agli esami necessari, al fine di individuare la natura di questa malattia. Intanto, però, può consolarsi con i messaggi di supporto e di grande affetto ricevuti dai suoi numerosissimi followers. Anche sotto il video condiviso su Instagram, infatti, è tangibile il sentimento di solidarietà e di sostegno da parte di chi, ogni giorno, lo segue sui social.

In attesa di trovare la terapia migliore e di superare questo momento di grande incertezza a livello di salute, Vitagliano può contare sulla presenza, fissa e sempre speciale, dei suoi affezionati seguaci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costantino Vitagliano (@costantinovitagliano)













