Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: terzo figlio?/ Lei insiste, lui nicchia…

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: terzo figlio in arrivo?

Mentre Bobo Vieri è impegnato a commentare i Mondiali di Calcio in Qatar con gli amici Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, la moglie Costanza Caracciolo ha da poco lanciato una linea di prodotti per capelli firmata da lei. Marito e moglie sono molto impegnati con le loro attività, ma l’ex velina non nasconde il desiderio di voler allargare ulteriormente la famiglia. Secondo quanto riportato sull’ultimo numero di Chi, Costanza Caracciolo avrebbe chiesto ripetutamente a Bobo un terzo figlio, dopo Stella (4 anni) e Isabel (2 anni). L’ex calciatore e l’ex Velina sono diventati genitori per la prima volta nel 2018, il 18 marzo del 2019 si sono sposati in gran segreto a Milano e a marzo 2020 – in piena pandemia – sono diventati genitori per la seconda volta.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo in crisi?/ "Mai così complici ma nell'ultimo mese.."

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: “amore saldo e complice”

Al momento però, sempre stando a quanto riportato dal settimanale Chi, Bobo Vieri “nicchia e prende tempo”. Ma Costanza Caracciolo – detta Coco – è convinta di riuscire a realizzare il suo sogno: dopo due femmine, il maschio. In una recente intervista a Oggi, i due hanno parlato della loro relazione, tra social e vita privata: “Mai come in questo periodo l’amore tra me e il mio uomo è stato così saldo e complice. Vorrà dire che toccherò ferro…”, ha detto l’ex Velina. Nell’agosto scorso, al Corriere della Sera, Bobo Vieri ha confessato: “Con Costanza sono cambiato… Difficile spiegare come ci si accorge di essere pronti per una relazione fissa e i figli. Semplicemente, con Coco sto bene. Non ho bisogno di niente”.

