Costanza Caracciolo smentisce la crisi con il marito Bobo Vieri/ “L’amore non è mai stato così saldo”

Costanza Caracciolo ospite di Verissimo su Canale 5

Costanza Caracciolo smentisce la crisi con il marito Bobo Vieri: “trasformare per sottrazione una realtà di vita serena in un presunto disastro relazionale”. La ex velina di Striscia La Notizia è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin per una intervista a cuore aperto: dalla vita professionale e quella privata. Da diversi anni la bellissima Costanza è legata sentimentalmente all’ex campione Bobo Vieri. Una storia d’amore importante suggellata anche dalla nascita di due figli: Isabel e Stella. Non solo, la coppia si è anche sposata in gran segreto con una cerimonia di matrimonio intima e privata. ”

“Non è stata una decisione a tavolino, siamo molto naturali in questo senso. Un giorno siamo andati ad informarci e il primo giorno disponibile l’abbiamo prenotato. Non c’è proprio niente dietro, nessuna tattica: se l’avessimo organizzato troppo, forse non l’avremmo neanche fatto” – ha raccontato la ex velina di Striscia La Notizia.

Costanza Caracciolo: “nessuna crisi con mio marito Bobo Vieri”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore e il matrimonio tra Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. La coppia per un certo periodo è sparita dai social diventando oggetto del gossip che ha ipotizzato di una possibile crisi matrimoniale tra i due. A smentire la cosa è stata proprio la ex velina di Striscia la Notizia che, dalle pagine del settimanale Nuovo, ha precisato: “È vero che è un periodo in cui le coppie famose scoppiano ma facendo corna tra me e mio marito va tutto molto, molto bene. Questa è l’altra faccia dei social. Il lato più insidioso della realtà della rete: trasformare per sottrazione una realtà di vita serena in un presunto disastro relazionale. Basta non postare una foto per una manciata di settimane con l’uomo che ami per dar vita a supposizioni fantasiose. Nell’ultimo mese sono stata completamente assorbita dal mio lavoro. Ho avviato un’avventura imprenditoriale molto impegnativa”. Non solo, la Caracciolo ha aggiunto: “la mia vita è un’altalena di riunioni e impegni con le nostre figlie”.

Nessuna crisi tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo con la showgirl che ha confermato: “l’amore tra me e il mio uomo non è mai stato così saldo. Siamo complici”.











